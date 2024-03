Marjorie, Dennis madamdamin birthday message kay Julia Barretto

How time flies. At bongga nga dahil 27 years old na pala si Julia Barretto nitong March 10.

Ang bilis ng panahon, lalo na sa social media, na madalas lumabas ang mga ‘memories’ na ang mga video, photo mo 5 o 10 years ay lumalabas sa wall mo.

Anyway, sinalubong nga nina Marjorie, Claudia, Leon, Dani, ang birthday ni Julia, at siyempre present din ang boyfriend na si Gerald Anderson.

“Birthday salubong to our dear Julia! This is the salubong team!” sabi ni Marjorie sa video.

Makikita sa video si Gerald na super busy sa pagbi-video kay Julia. Na bawat anggulo ng mukha ni Julia ay bantay-banta niya, at ramdam mo ang kilig sa kanya, lalo na sa halakhak niya.

Anyway, heto naman ang mensahe ni Dennis kay Julia:

“Dear Juy… Happy birthday anak… God bless you more!! Love you – Papa.”

Pero sa Instagram wall niya ay mababasa rin ang tila love letter na ginawa niya na may kasamang mga puso.

“Julia 27 Julia. March 10, 2024.

“Dearest Juy,

“Happy b-day anak! God bless you more! Miss you anak!

“Love, Papa!”

Sa chikahan nga namin kay Dennis sa presscon ng ‘When Magic Hurts’ ang launching movie nina Beaver Magtalas, Mutya Orquia, naikuwento nga niya ang masayang birthday niya, dahil binati nga siya ni Julia.

‘Yun nga ang unang pagkakataon na masaya ang kuwento ni Dennis tungkol kay Julia, makalipas ang mga pinagdaanan nilang isyu bilang mag-ama.

Anyway, heto naman ang mensahe ni Marjorie kay Julia:

“Thank you God for the gift of Julia in our lives. Being your Mom for the past 27 years has been quite a journey, never a dull moment for us. Looking forward to seeing you go through many more seasons in your life. Behind you, always praying, forever proud. Love you, Juli. Happy Birthday!”

Well…