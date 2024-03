Mafy Singson, LK Go papalo sa LPGT

SASABAK na ang dating national team standouts na sina Lois Kaye ‘LK’ Go at Maria Rafaela ‘Mafy’ Singson sa mga propesyonal na torneo, na magpapatibay sa matindi nang komposisyon sa ICTSI Apo Golf Classic, na sisiklab bukas (Martes) sa Apo Golf and Country Club sa Lungsod ng Davao.

Makikipagsanib-puwersa si Go, na kabilang sa ilang pambansang koponan na mga nanalo ng gintong medalya sa Asian Games at Southeast Asian Games, kay Queen Sirikit Cup at SEAG teammate Singson.

Ang kanilang pagsali ay hindi lang nakaamba na hamunin ang mga batikang pro kundi pati na rin ang manalo sa P1-milyon torneo na magpapasambulat sa 10-leg 12th Ladies Pprofessional Golf Tour 2024 circuit.

Habang hinahangad ni Go ang kanyang pambihirang tagumpay sa pro tour, si Singson, ay dalawang beses nang nagwagi sa Splendido Taal noong 2022 at sa Valley Golf noong nakaraang taon ng LPGT bilang amateur.

Taglay nila ang kapansin-pansing paglalaro sa 54-hole championship na inorganisa ng Pilipinas Golf Tournaments, Inc. at suportado ng opisyal na outfitter ng PGTI na Kampfortis Golf.

Ang duo, gayunpaman, ay nahaharap sa mahigpit na laban mula sa LPGT mainstays, kabilang ang reigning Order of Merit winner na si Daniella Uy at ang accomplished trio nina Chanelle Avaricio, Harmie Nicole Constantino at Chihiro Ikeda.

Si Mikha Fortuna, na nangibabaw sa LPGT Match Play Championship sa The Country Club sa nakaraang taon para sa kanyang unang pro victory, ang isa ring nangungunang contender.

Si Uy, na magmumula sa tatlong tagumpay sa huling bahagi ng nakaraang season, bakabangon matapos na hindi makuha ang cut sa Singapore Women’s Open sa nakaraang linggo, habang si Constantino, na nanguna sa Luisita leg at nagwagi sa inaugural LPGT Philippine Masters noong isang taon , ay determinadong simulan ang season nang malakas para sa kailangang momentum.

Si Avaricio, na bumalik sa LPGT pagkatapos mangampanya sa Epson Tour 2023, ang nagpadagdag pa ng isang lakas sa kompetisyon. Isang multiple LPGT leg winner, masigasig niyang hahamunin sina Uy, Constantino, Go at Singson para sa pangunahing karangalan.

Gayunman, ang mga katutubong talento, kabilang si Florence Bisera, na nakamit ang kanyang unang panalo dito sa bansa sa South Pacificsa nakaraang taon, at si Sarah Ababa, ay malamang na magkaroon ng kaunting kalamangan sa mapaghamong kurso na nangangailangan ng matinding pasensya mula sa tee, pamamahala ng estratehikong kurso at lakas ng loob .

Samantala, ang mga batang talento tulad nina Laurea Duque, Annika Cedo, Velinda Castil at Rev Alcantara ay handa rin at sabik na makipagkumpetensya para sa mga karangalan. Kasama pa sina Miya Legaspi, Pamela Mariano, Gretchen Villacencio, Kristine Fleetwood, Marvi Monsalve, Eva Miñoza at Lucy Landicho.

(Lito Oredo)