Louie Romero sinaluduhan ng PVLPC

HIGIT pa sa mahusay na playmaking ang hatid ni Louie Romero sa Farm Fresh kaya may dalawang panalo na sa apat na salang sa 8th Premier Volleyball League 2024 3rd All-Filipino Conference preliminary round.

Niladlad ng 2019 PVL Collegiate Conference Finals MVP ang kasanayan sa paggabay sa kanyang mga kakampi sa Foxies, nakapapamahagi ng 27 excellent sets sa pagsilat kontra Chery Tiggo sa straight sets noong Sabado sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan.

Winalis din ng kampo ang Capital1 na pambalikwas na olats laban sa Akari, na rito’y nag-ambag ang 23-year-old ace playmaker ng 2 points sa paliga ng Sports Vision Management Group Inc.

“Pinag-aralan muna namin kung paano ba talaga gumalaw ang Chery. And then given naman before na si Eya [Laure] nakalaban na namin sa UST, may mga specific target lang kami para makuha nang maayos ‘yung panalo namin,” litanya ni Romero, na pinarangalang ikatlong PVL Press Corps Player of the Week para sa March 5-9.

Nakatulong din para makuha ng kampo ang 2-2 kartada ang kapwa dating Adamson Lady Falcons na sina Trisha Tubu (18 pts.) at Rizza Cruz (9 markers), pati si Chinnie Arroyo na umiskor ng 11.

“Actually mahirap sa akin talaga ‘yung (ball distribution) lalo na kapag nakikita kong naba-block ‘yung mga spiker ko kasi responsibility ko ‘yun kapag naba-block sila,” hirit ni Romero. “So siguro sa training pa lang talaga, like maraming bago, kinakabisado ko talaga kung sino ang mga dapat set-an, kung ano ba ang set na gusto nila. Communication naman sa amin very open.”

(Gerard Arce)