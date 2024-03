Karylle, Yael nag-renewal of vows

Goosebumps, as in intense na emosyon ang naramdaman ng mga dumalo sa renewal of vows nina Karylle at Yael Yuzon, na ginanap nitong Sabado ng hapon.

Eh kasi naman, sa duet pa lang nilang dalawa (Anima Christi), mangangalisag na ang mga balahibo mo, dahil punong-puno ng emosyon. Iba rin talaga kapag parehong singer ang mag-asawa, ‘di ba?

“’Yung Anima Christi ang song, but we can see the kilig na magkasama sila. Cheers to a thousand more years.”

“Simple yet memorable and heartwarming.”

Kaya naman puring-puri ni Zsa Zsa Padilla, nanay ni Karylle, ang ‘pagpapakasal’ na `yon ulit ng dalawa. Unang kinasal sina Karylle, Yael noong March 2014, o sampung taon na ang nakalilipas.

“Congratulations, K and Yael! It was a beautiful ceremony for your renewal of vows!” sabi ni Zsa Zsa.

Siyempre, umulan ng pagbati, kilig sa IG ni Zsa Zsa para kina Karylle, Yael. (Dondon Sermino)