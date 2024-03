Kahit hiwalay kay Kathryn: Daniel Padilla dinudumog, pinagkakaguluhan

Isang warm Filipino welcome ang pinadama ng mga kababayan natin sa Dubai, United Arab Emirates kay Daniel Padilla.

Nagbukas na nga kasi ang business venture ni Daniel sa Dubai, ang Spice Grill na located sa Flayva Food Hall, Al Ghurair Centre.

Kasosyo niya sa second branch ng nasabing restaurant na kilala sa grilled seafood and meat ang celebrity couple na sina Joe and Bianca Yanga-Vargas at gayundin ang mag-asawang chef na sina Marvin at Cristine Caringal Melad, pati na ang Dubai-based na si Lourdes Adalia Evertse.

Talagang excited ang mga kababayan natin na makita ang Kapamilya actor kaya maaga pa lang ay pumila na sila para sa opening ng nasabing restaurant at hindi naman sila nabigo dahil nakipag-bonding sa kanila si Daniel.

Sey nga ng isang Pinoy na dumalo sa opening, mukha raw na-miss ni Daniel ang mga mall show sa Pinas kasi wala raw itong kapaguran na nakangiti at nagbigay ng mga autograph sa mga napakaraming Pinoy na sumugod doon.

Ayon sa interview niya sa Middle East news portal na The National News, ang “endless possibilities” ng Dubai ang rason kung bakit siya nag-invest doon.

“This place has changed a lot and it’s really impressive. I’ve always loved coming to Dubai, and I have envisioned myself starting a business here.

“The entire city is built around endless possibilities and the idea that anything you can imagine can be done.”

Mukhang enjoy na enjoy si Daniel sa pagiging businessman at recently nga ay winelcome siya sa isang bonggang private party kung saan tinawag siyang ‘Dubai’s newest spice.’

Bonggels!

Samantala may mga nagkomento rin na kahit hiwalay na sina Daniel, Kathryn Bernardo ay patuloy pa ring dinudumog, pinagkakaguluhan ang aktor kahit saan magpunta. (Byx Almacen)