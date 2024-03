JM Calma, Batang Pier pinundi Bolts

Napakawalan ng NorthPort ang double-digit lead sa first half, nag-regroup pagbalik mula sa break at tinalo ang Meralco 90-85 sa Smart Araneta Coliseum Linggo ng gabi.

Kinolekta ng Batang Pier ang pangatlong sunod na panalo tungo sa best-ever 3-1 start sa PBA Philippine Cup elims, kabaliktaran ng biktimang Bolts na napigil sa 1-3.

Nagparamdam si JM Calma sa ikinalat na personal conference-high 16 points, may 8 rebounds pa habang binubulabog si Meralco center Raymond Almazan.

May 16 points, 6 rebounds, 5 assists si Arvin Tolentino, nilista lahat ni Paul Zamar ang 14 points niya sa second quarter nang lumamang ang NorthPort hanggang 39-27.

Solido rin ang 13 markers, 6 boards at season-high 6 steals ni Batang Pier rookie Cade Flores off the bench.

“During our first two games we were 1-1, we lost via overtime (107-100 vs NLEX),” ani coach Bonnie Tan. “Sa viewing I identified our weaknesses and strength. So through communications, sacrifices ng players namin na hindi dapat laruin ‘yung position nu’n but sacrificed because of the multiple positions we have right now, nag-work naman.”

Nilimitahan ni Calma si Almazan sa pitong tira lang, lima ang pumasok tungo sa 12 points at may 6 rebounds.

“Dinaan ko lang sa sipag sa depensa, saka medyo mabilis ako sa kanya,” lahad ni Calma. “‘Yung quickness and aggressiveness pinairal ko lang.”

Namuno ang 18 points ni Aaron Black sa Bolts, mula sa 43-43 deadlock sa half ay inagaw ang lead 51-45 sa bukana ng third quarter bago rumatsada muli ang Batang Pier sa 68-64 edge papasok ng fourth.

Naglista ng 16 points si Chris Newsome pero kanya ang 6 sa 25 turnovers ng Meralco na nai-convert ng NorthPort sa 31 points.

Mahaba-haba ang break ng Batang Pier, sa April 5 na babalik kontra TNT.

Ang iskor

NORTHPORT 90 – Calma 16, Tolentino 16, Zamar 14, Flores 13, Adamos 7, Chan 7, Lucero 7, Munzon 6, Yu 4, Paraiso 0, Bulanadi 0, Rosales 0.

MERALCO 85 – Black 18, Newsome 15, Almazan 12, Quinto 8, Rios 6, Mendoza 6, Jose 6, Banchero 5, Maliksi 4, Torres 3, Hodge 2, Caram 0.

Quarters: 19-15, 43-43, 68-64, 90-85.

(Vladi Eduarte)