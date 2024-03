Jayson Tatum, Jaylen Brown sabwatan kontra Phoenix

Tatum, Brown tinakluban SunsUMISKOR ng 29 si Jayson Tatum, sinegundahan ng 27 ni Jaylen Brown at ibinaon ng NBA-leading Boston Celtics ang dinayong Phoenix Suns 117-107 sa regular season Sabado ng gabi sa Footprint Center.

Maagang kinalsuhan ng Boston (49-14) ang two-game skid sa Cavaliers at Nuggets.

Hindi umubra ang 45 points mula 18 of 26 shooting ni Kevin Durant para sa Suns, naglarong wala si Devin Booker (sprained ankle). Nagdagdag si Bradley Beal ng 25 points, may 11 markers at 11 rebounds si Jusuf Nurkic.

Nasa sixth spot sa West ang Phoenix (37-26), huling puwesto na hindi dadaan sa play-in tournament para makapasok sa playoffs.

Puminta ng 18 sa first half si Brown para itulak ang C’s sa 62-50 lead sa break, hindi na nila binitawan sa second half.

Idinikit ng Suns sa 77-74 sa tres ni KD, pero sumagot din agad ng tres si Jrue Holiday at nanatili sa unahan ang Boston 87-78 pagkatapos ng three.

Inumpisahan ng back-to-back 3s nina Payton Pritchard at Tatum ang fourth, nang ibaba ng Suns sa lima papasok sa final 2 minutes ay nagbaon din si Al Horford ng long range bomb para ilayo 110-102.

Off the bench ay nag-ambag si 7-foot-1 big man Luke Kornet ng 14 points, may 10 si Pritchard para sa Boston.

(Vladi Eduarte)