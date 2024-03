TIYAK na maglalaway ka sa grilled siomai na ito na nagte-trending sa Pasig!

Shinare ito ng user na si EAT’s Small World sa kanyang account kalakip ang caption na, “TRENDING at PINIPILAHAN GRILLED SIOMAI sa Pasig City!”

Ito ay ang ‘Siomai Warrior’ na matatagpuan sa 3F Concepcion, San Jose, Pasig City.

Sa uploaded video, mapapanood ang mga siomai na hindi nakalagay sa steamer kundi sa ihawan.

Ala-isaw at adidas talaga ang peg!

Kakaiba nga ang pamamaraan ng pagluluto nila dito kaya talaga namang patok sa mga tao dahil bago ang konsepto.

Bukod sa pag-iihaw, nilalagyan pa nila ito ng iba’t ibang mga sauce gaya ng hot and spicy, mayonnaise at may pa-garnish pa.

Para sa presyo, nagkakahalaga lang ito ng P25-P30. Sulit na sulit!

Nakatanggap ang naturang video ng humigit-kumulang 200k views at dagsang komento mula sa mga netizen.

Para kay Laidden Corre, “Parang style takoyaki ‘yung pag-sauce nila. Sa lahat ng siomai mas bet ko ‘yung Japanese.”

“Masarap po yan. One of my faves kapag nauwi ako sa Pasig,” sabi naman ni Grace Duran.

“May bagong pauso business na after ng grilled balut!” hirit ni Carla Angeles.

Ikaw, titikim ka ba nito? (Moises Caleon)