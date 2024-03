GMG sa Quezon

SANIB-PUWERSA sina Thailand-based coach National Master Gerald Ferriol at US-based Jessie Villasin para maisakatuparan ang Albatin J.V GMG Open Rapid Chess Tournament 2024.

Ito ay gaganapin sa May 18 sa Alabat Island National High School Gymnasium sa Alabat, Quezon.

Tatangap ang kampeon ng P6K habang 2nd-5th placers ay may P3K, P2K, P1K at P700. Ang 6th-10th placers ay may P500 bawat isa, ang 11th-15th placers ay P300 each at ang 16th-20th placers ay tig-da-P200.

May P200 each din ang category winners para sa top 3 Elementary, top 3 Secondary, top 3 Lady, top 3 Senior at top 3 Alabat at P300 sa Lucky 30th placer.

Makipag-ugnayan kay Tournament director Radz Dionido sa mobile number 0928 154 7429 para sa iba pang mga detalye.

***

Tutulak ang GMG Youth Open Rapid Chess Tournament 2024 sa Marso 23 sa 3rd floor Robinsons Malls, Galleria sa panulukan ng Ortiga at Edsa sa Quezon City.

Sa P25,000 total pot prizes, nakataya ang 5K na top prize ditto na ang punong abala rin ay si Ferriol at si Villasin ang isa sa guest speaker.

Ang tournament registration fee ay P500 na pwedeng ipadala kay Jolina Icao sa GCash number 0961 339 6015.

Handa na rin ang lahat sa Coach NM Gerald Ferriol GMG Open Rapid Chess Tournament sa April 6 sa Tigaon Sports Complex sa Tigaon, Camarines Sur.

Makakabaatid ng iba pang mga impormasyon kay James Ryan Fernandez sa mobile number 0977 128 7521.

***

Handa na ang GM Rosendo Balinas Jr. Open Rapid Chess Tournament sa Mar. 23 sa 3rd floor Robinsons Malls Galleria sa Ortigas, Edsa, QC.

Sa P32,000 total prizes, P10K ang top prize na ang mga punong abala ay sina Bayanihan Chess Club co-founding chairman Dr. Joe Balinas at Engr. Antonio Balinas.

Ang tregistration fee ay P500 na maaring ipadala kay Icao rin sa 0961 339 6015.

***

Pinangunahan nina World Chess Hall of Famer at Grand Master Eugenio ‘Eugene’ Torre at ang kinatawan ni Cong. Lord Allan Velasco na si Giovanni Buhain, ang ceremonial moves ng 1st Marinduque National Chess Championship (FIDE Rapid Rated event,20 minutes plus 5 seconds increment) nitong linggo sa Marinduque Convention Center sa Boac.

Dumalo rin sina MCA secretary Rona Bautista, kinatawan ni Gov. Presby Velasco na si Randy Ayala, National arbiter Gener Vitto, National Chess Federation of the Philippines Reion IV director, Arena GM Dr. Alfredo Paez, national team member GM Darwin Laylo, MCA president Engr. Bautista at Engr. Joel Hicap.

***

Tampok din si Torre, sina Shimmer & Shield Car Coating president/CEO Jeff Bugayong, RDR Business Solution Inc. pres./CEO/pambansang business mentor Reymond Delos Reyes at Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines national past president Engr. Allan Anthony Alvarez sa PTC’s World Engineering Day sports festivities day face-to-face chess tournament sa Mar. 24 sa Koten Enterprise , Pasay.

Kalahok din din sina 13-time PH Open champion GM Rogelio Antonio Jr., PBA legend Ramon Fernandez at Engr. Roger Reyes.

Kudos kay Tay Edgar ‘Chef’ Delos Reyes na napakagaling mag-chess at billiard at kay Noel ‘Super B’ Estacio.