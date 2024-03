Eagles 5K Fun Run sa GMA

MAGDARAOS ang GMA Masayahin Bayanihan Eagles Club ng The Fraternal Order of Eagles Philippines (Humanitarian Service) ng isang 5K Fun Run 2024 sa Linggo, April 7 ng alas-5:00 ng umaga paalis at pabalik sa Barangay Nicolasa Virata Covered Court sa GMA, Cavite.

Ipinahayag Sabado ng gabi sa Abante ni GMAMBEC president Michael Joseph ‘Mike Virata, na layunin ng patakbo na makakalap ng pondo na itutulong mahihirap na mamamayan ng nasabing bayan sa naturang lalawigan.

“Ang maiilak pong pondo sa pataktbong ito ng aming Club ay itutulong namin sa mga hikahos sa buhay nating kababayan dito sa GMA,” ani Virata.

Nanawagan naman sina Phlonel Aisa Gutierrez at Richard Lara na GMA Sangguninang Bayan members at Eagles gaya ni Virata, sa mga taga-GMA at kalapit na mga lungsod at bayan na bumahagi sa run-for-a-case na may P300 kada ticket lang bilang entry fee.

Ang top 50 male at female finishers ay sasabitan ng mga medalya.

Kasagsagan na ang pre-online regitstration sa GMA Masayahin Bayanihan Eagles Club Facebook page, sa physical ticket distribution sa Toyaken sa 72P2+WGH, Congressional Road, Gen. Mariano Alvarez, sa Mang Domeng BBQ sa Congressional Rd., Brgy. Poblacion 2, GMA (harapan ng Holy Family Academy) at sa Piong Piang Petshop na katabi ng McDonald’s Bulihan sa Governor’s Drive, Silang, Cavite.

(Ramil Cruz)