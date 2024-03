Daniel Quizon, 3 pa bumibida

PINAGPAG ni reigning National Open champion International Master Daniel Quizon si Jonathan Jota sa fourth round upang manatiling katabla sa tuktok ng 1st Marinduque National Chess Championship Open division nitong Sabado ng gabi sa Marinduque Convention Center sa Boac.

Lumikom na ang 20-year-old woodpusher ng perfect 4.0 points para makibuhol sa unahan kina top seed Michael Concio Jr., Sherwin Tiu at Chess Olympiad veteran IM Ricardo De Guzman.

Pinisak ni Concio si Emmanuel Emperado, tinalo ni Tiu si Fider Master Alekhine Nouri habang kinaldag ni De Guzman si Jushua Hisid Crismo.

Nakabuntot sa apat sina IM Ronald Dableo, Jeremy Marticio at IM Barlo Nadera na mga may 3.5 pts. sa kaganapan na P50K ang nakakata para sa magkakampeon ng torneo.

Makakapigaan ng utak ni Quizon si Tiu sa fifth round habang makakatapat ni Concio si De Guzman sa seven rounds Swiss system chessfest na may 20 minutes plus five seconds increment per move format.

Si Jerick Faeldonia naman ang nangunguna sa kiddies division na wala ring talo sa apat na laban.

(Elech Dawa)