Dahil kay Miss Botswana: Megan Young pinutakti ng mga basher

Habang nagbubunyi ang Pinoy pageant fans dahil sa husay na ipinakita ni Megan Young bilang host ng katatapos lang na 71st Miss World pageant sa India.

Nanggagalaiti naman sa galit ang ilang African beauty pageant fans dahil sa pag-aayos ni Megan ng buhok ni Miss Botswana na si Lesego Chombo on stage bago ito sumagot sa inaabangang question & answer portion.

Ang nakakaloka, tinawag nilang witchcraft at pananabotahe ang ginawang iyon ng kauna-unahang Pinay Miss World kay Lesego.

“Megan, I hope you are proud of yourself, what you did is witchcraft!”

“In my own opinion, that presenter (Megan) wasn’t fixing Lesego’s hair. And there was nothing wrong with her hair. Megan wanted to kill Miss Botswana’s confidence and also show judges that it wasn’t her natural hair but a wig.”

“That’s how witches do always exposing weakness.”

May mga nagbanta pa kay Megan na hindi raw nila ito patatahimikin dahil sa ginawa nitong pananabotahe sa kanilang Queen Lesego at hindi raw nila ito puwedeng patawarin. Tina-tag pa nila ang Miss World 2013 sa bawat post at komento nila. Pero dinededma lang ito ni Megan kaya lalong umuusok sa galit sa social media ang mga bashers niya.

Pero hindi naman maaaring palampasin ito ng ating mga kababayang beauty pageant fanatics kaya super effort sila para ipagtanggol ang ating kauna-unahang Miss World queen. Nagbibigay rin sila ng komento tungkol sa akusasyong ibinabato nila sa Kapuso beauty queen-actress. Isa-isa nga nilang sinasagot ang mga paratang at paninira kay Megan.

Hindi lang mga Pinoy netizens ang nagde-defend kay Megan ha. May foreigners din na nagsasabing wala silang nakikitang masama sa ginawa nito kay Miss Botswana.

Para sa kanila, walang batas na nilabag si Megan at pinakita lamang niya ang love and care niya sa mga kandidata.

“In the Philippines, fixing hair shows support and kindness. You can’t just assume that it means being disrespectful without knowing what’s our culture. You’re not the only one who exists and has a tradition. Filipinos like Megan, have traditions too.”

“Fixing someone’s hair is a sign of love. It is not disrespectful for us Filipinos.”

“Megan Young is kind and caring queen, she is our only Miss World. At obvious naman na love niya ang lahat ng mga kandidata ng Miss World 2024. Wag kayong OA mga Africano!”

Marami rin ang nagkomento na nakasagot naman daw ng maayos si Lesego ng bonggang-bongga sa final Q & A kaya hindi puwedeng sabihin ng bashers ni Megan na nawala ang confidence nito dahil lang sa pag-aayos ng buhok. May mga humihimok pa kay Miss Botswana na sumali sa Miss Universe pageant dahil mahusay itong sumagot.

Isa si Miss Botswana sa napiling Top 4 out of 112 candidates ng nasabing pageant kasama sina Miss Trinidad & Tobago- Ache Abraham, Miss Lebanon- Yasmina Zaytoun, at Miss Czech Republic- Krystyna Pyszova.

Samantala, may bali-balita na after India ay ang bansang Botswana raw ang magho-host ng Miss World 2026. Kung totoo man ito, pinayuhan ng mga supporters si Megan na tumanggi ito ‘pag kinuha siya ulit na host or kahit imbitahan lang bilang guest or judge. Mainit pa raw ang mga mata sa kanya at iwas gulo na rin daw.

Sabi nga nila, “Let’s protect and save our Queen!”

‘Yun na!

Anyway, congratulations to Miss Lebanon Yasmina na nanalong 1st Runner up at Miss Czech Republic Krystyna Pyszova na kinoronahang Miss World 2024. (Ogie N. Rodriguez)