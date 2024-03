Bunso ni Jaclyn Jose nakauwi na sa ‘Pinas

Sa chikahan kay Gabby Eigenmann sa wake ni Jaclyn Jose, inusisa ang aktor kung makakauwi ba ang bunsong anak ng mahusay na aktres, si Gwen Guck.

Nag-aaral sa Amerika si Gwen, at hindi nga ganun kadali ang agad-agad bumalik ng Pilipinas.

“’Yun ang hinihintay namin kung ano ang magiging feedback from America. Kasi meron lang siyang specific visa… and he’s planning a residency doon.

“So hinihintay lang ma-approve, and once ma-approve `yon, he can go home and puwedeng bumalik,” sabi ni Gabby.

Nasabi rin ni Gabby na kung hindi man umabot sa huling gabi, magbibigay sila ng isang araw para kay Gwen.

At nitong Sabado nga ay kasamang dumating ni Gwen ang kaibigan na si Diego Cerrudo at ang ama nitong si Bo Cerrudo.

Siyanga pala, nakita rin sa huling gabi ni Jaclyn si Jake Ejercito.

Pumanaw ang beteranang aktres sa edad na 60 noong Marso 2, 2024 dahil sa atake sa puso. (Dondon Sermino)