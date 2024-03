MAY bagong petmalung pasyalan sa Maynila tuwing Sabado at Linggo.

Ito ang Manila Clock Tower Museum na makikita sa loob mismo ng city hall.

Sa katunayan, hinihikayat ng Department of Tourism, Culture and Arts of Manila ang publiko na pasyalan ang museo.

Sa programang Parekoy sa Abante Teletabloid, sinabi ni Ronald Flores, assistant department head III, na bukas na ang Manila Clock Tower Museum kahit Sabado at Linggo mula alas-diyes nang umaga hanggang alas-kuwatro nang hapon.

Sarado ito tuwing Lunes dahil sa isinasagawang maintenance.

“Hindi po ito pangkaraniwan dahil sino ang mag-aakala na sa isang munisipyo ay mayroon pong isang museo na talagang nagsasalarawan ng sining at kultura ng aming lungsod,” lahad ni Flores.

Aniya, nahahati ang museo sa pitong palapag.

Ilan sa makikita rito ang exhibition tungkol sa kalayaan ng Maynila o Battle of Manila at mga larawan ng naging alkalde ng lungsod.

Samantala, sa ikapitong palapag ay makikita aniya ang 360 degree view ng Maynila.

“Kamangha-mangha po ito dahil bihira na po tayong makakita ng ganitong klaseng tanawin sa panahong ito,” saad ni Flores.