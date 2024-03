Boots Anson-Roa tuloy pagtulong sa mga baguhang direktor, estudyante

Masayang ibinahagi ni Boots Anson Roa-Rodrigo, Chairman ng Movie Workers Welfare Foundation, Inc. (Mowelfund), ang kolaborasyon nila with CinePanalo Film Festival.

Layunin ng kolaborasyong ito na ibida ang industriya ng pelikula sa Pilipinas, partikular na ang mga bagong filmmaker, at ang mga kuwentong itinatampok ang buhay at kultura sa Pilipinas.

Itinatag noong 1974, ang Mowelfund ay isang non-stock at non-profit na organisasyon na naka-focus sa kapakanan, edukasyon, at pag-unlad ng industriya ng pelikula, at misyon nitong suportahan ang mga nagsusumikap na propesyonal sa mundo ng pelikulang Pilipino.

“Salamat, Puregold, para sa CinePanalo. Dahil sa inisyatibong ito, nagbibigay ng tulong ang Puregold sa mga direktor at sa mga gumagawa ng pelikula, sa pagtampok ng mga pelikulang nagpapakita ng mga temang pampamilya na sumisimbolo sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino.”

Ipalalabas sa engrandeng debut ang mga pelikula sa Gateway Cineplex 18, Araneta City, mula Marso 15 hanggang 17.

“Mula sa kaibuturan ng aming puso, pinasasalamatan namin ang Mowelfund at ang lahat ng katrabaho namin sa kanilang mahalagang gampanin hindi lamang sa pagtatanghal ng mga nakatutuwang kwentong Pilipino, kung hindi pati na rin sa pagpapatatag ng aming kontribusyon sa yumayabong na industriya ng pelikulang Pilipino,” sabi naman ni Ivy Hayagan-Piedad.

Bongga! (Dondon Sermino)