Birthday ni Andrea Brillantes sa yate, nagmistulang engagement party

Maagang nag-celebrate si Andrea Brillantes ng kanyang 21st birthday kasama ang kanyang pamilya, some close friends, at siyempre with Kyle Echarri rin!

Sa isang yate ‘yon ginanap ay punong-puno ng pink balloons kaya ang gandang tingnan.

Sa Martes pa, March 12, ang actual birthday ni Blythe (palayaw niya), pero pinili nga ng young actress na magkaroon ng advance intimate celebration.

Pinagpiyestahan nga sa social media ang ilang photos at Instagram reels na kuha sa nasabing selebrasyon.

Bakas ang kaligayahan sa mukha ng birthday girl. Naka-pink na mala-red dress si Blythe with matching crown at sash (sa ibang pictures) habang naka-white polo naman ang boys and white dress ang girls na mga bisita sa party na iyon sa yate.

Super sing and dance si Andrea kasama ang mga matatalik na kaibigan in and out of showbiz, pamilya, at ang kanyang glam team.

Bongga rin ng mga food at with matching wines and champagne pa, ha!

Tsika nga ng netizens:

“Andrea, I love seeing you being yourself and surrounded by people who care for you without needing to publicize it. Happy Birthday Blythe!”

“Lahat ng guest naka-white, her circle is giving ‘expensive’ and ‘exclusive’ vibes.”

“Birthday bash lang ba ito? Parang engagement party na eh, parang ikakasal na ang KyleDrea!”

Ilan lang ‘yan sa mga komento ng trending posts sa X (dating Twitter) tungkol sa birthday bash ni Andrea.

Pero mas kinilig ang KyleDrea fans sa stolen shot na makikitang kinukuhanan ni Kyle ng video si Blythe na super emote sa sunset as her background habang nililibot nila ang Manila Bay.

“Wala na, finish na. Sila na talaga! Why are Kyle & Blythe so cute!!!! He’s really giving jowa duties. omg,” sey ng isang faney.

Pinuna rin ng netizens ang photo ng nanay ni Blythe na si Belle Brillantes na pinost ni Kyle sa kanyang Instagram. Ang aktor mismo ang kumuha ng nasabing photo at flinex nga ito sa IG story niya.

“Kyle, o bakit may pa-flex kay Tita Belle?”

Bet na bet naman ng nanay ni Andrea ang photo na kuha ni Kyle at ni-repost ito sa sarili niyang IG.

‘Yun na!

Happy 21st Birthday, Andrea!