Ben&Ben sinabayan ni Ed Sheeran sa pagkanta

Ginulat ni Ed Sheeran at ng bandang Ben&Ben ang Pinoy fans nang kantahin nila ang ‘Maybe The Night’ sa ‘Mathematics Tour’ concert ng sikat na English singer-songwriter.

Ginanap ang concert sa SMDC Festival Grounds, Parañaque City last Saturday.

Hiyawan ang mga nasorpresang audience. Hindi nila akalain na sasabayan ng Grammy award-winning artist ang sikat na Filipino indie folk-pop band sa pagkanta ng isang Original Pilipino Music (OPM) song.

Original song ng Ben&Ben ang ‘Maybe The Night’ na nag-hit noon pang 2017.

Proud na proud na nakisabay ang libo-libong fans sa pag-awit ng nasabing kanta. Masaya na raw sila na mapanood ang Ben&Ben bilang isa sa mga guest artists ni Ed sa concert pero mas lalo silang nag-enjoy nang magkaroon nga ang mga hinahangaang music icons ng song number together on stage. Unforgettable ito para sa fans. Naiyak pa nga ang iba habang sumasabay sa pagkanta.

Trending ang nasabing collaboration sa lahat ng social media platforms.

Nakatutuwang panoorin na kinakanta ng mga sikat at award-winning singers ang mga OPM songs.

Kung matatandaan, last January 19 nitong taon ay binigla rin ng bandang Coldplay ang kanilang Pinoy fans nang kantahin ng frontman at lead vocalist nilang si Chris Martin ang kantang ‘Raining in Manila’ ng Lola Amour. Tinawag pa nga ni Chris ang bandang nagpasikat ng nasabing kanta on stage para samahan siyang kantahin ito.

Sana nga magpatuloy ang ganitong eksena sa mga concert ng mga international artist na nagko-concert sa ating bansa. Sino kaya ang susunod sa Coldplay at kay Ed Sheeran? Abangan.

Napakalaking karangalan nito para makilala globally ang OPM at mga local artists natin. Bongga di ba? (Ogie N. Rodriguez)