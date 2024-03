Hangad ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na mas lalo pang umigting ang ugnayan ng sambayanan, maging bukas ang puso at magpatawad sa mga nakalipas na pagkakamali at magkaisa tungo sa kaunlaran.

Ito ang mensahe ni Pangulong Marcos sa pagsisimula ng Ramadan ng mga Muslim, bilang pakikiisa sa isang buwang selebrasyon ng mga mananampalataya ng Islam.

Hinimok ng pangulo ang sambayanan na magkaisa para sa mas magandang kinabukasan kung saan mananaig ang pagmamahal at pang-unawa para sa mas masagana at maunlad na buhay para sa lahat.

“It is my hope that this month-long celebration will strengthen our kinship, open our hearts to forgive past grievances, and embrace a spirit of harmony that will redound to our collective progress,”anang pangulo.

Sa buong panahon ng Ramadan, lahat ng mga Muslim sa buong mundo ay nag-aayuno, nagdarasal at umiiwas sa mga makamundong kasiyahan upang linisin ang kanilang kalooban at mapalalim ang ugnayan sa kanilang Allah.

Sinabi ng pangulo na hangad niya sa bawat isang mananampalataya ng Islam ang makabuluhan at mataimtim na selebrason ng Ramadan. (Aileen Taliping)