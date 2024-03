Ayuda sa mga negosyanteng Pinoy

Nabanggit natin noong nakaraang kolum na aking tatalakayin ngayon ang isa pang bagong batas natin—ang Republic Act (RA) No. 11981 o ang tinatawag na “Tatak Pinoy (Proudly Filipino)” Act.

Kung maaalala nyo, ang ating tinalakay noong nakaraang linggo ay ang bagong batas na nilagdaan din ni Pangulong Marcos, ang RA 11982, na tungkol naman sa pagbibigay ng ayudang P10,000 para sa ating mga senior citizen kapag sila ay nakaabot sa edad na 80, 85, 90 at 95. Dati rati kasi sila ay makakatanggap lang ng ayuda kapag sila ay umabot na ng 100 taong gulang.

Gaya ng RA 11982, magandang balita din ang hatid ng batas na “Tatak Pinoy,” at ito ay para sa mga negosyanteng Pinoy lalo na sa mga micro-small and-medium enterprises (MSMEs) o small entrepreneurs, ang maliliit nating negosyante.

Ang RA 11981 po ay naglalayong i-level up ang mga produkto at serbisyong lokal upang makaagapay sa world-class standard. Target nito na ang mga produktong may trademark na “Made in the Philippines” ay magiging tanyag hindi lamang dito sa loob ng bansa kundi maging sa ibang bansa.

Sa pamamagitan naman ng pagpapalakas ng mga negosyo rito sa loob ng bansa, mas maraming trabaho ang ating malilikha at mas mapapataas pa ang kita ng ating mga kababayan. Bukod dito ay mas mapapaganda pa natin ang antas ng pamumuhay ng mga manggagawang Pinoy.

Malaking bagay po na matulungan natin ang ating MSMEs dahil ayon sa 2022 Philippine MSME Statistics ng Department of Trade and Industry (DTI) sila ay sumasakop sa 99.59 porsyento ng ating mga negosyo sa bansa, kaya sila ang nakapagbigay ng trabaho sa mahigit 5.6 milyon ng ating mga manggagawa.

Sa pagbibigay ng suporta ng ating pamahalaan sa lahat ng negosyo kabilang na ang mga kababayan nating negosyante na kasama sa 4th, 5th at 6th class municipalities sa buong bansa, nangangahulugan na mas mapapataas din natin ang aktibidad na pang-ekonomiya at mas mapapagbuti ang productivity sa lahat ng rehiyon.

Ito naman ang inaasahang maghahatid sa lahat ng rehiyon ng kaparehong pag-unlad na tinatamasa sa Metro Manla at iba pang urban center.

Ang bagong batas na ito, kung saan isa ako sa mga may-akda, ay pinirmahan ni Pangulong Marcos para po maisulong ang pagtangkilik sa mga produktong Pinoy, matiyak na may mataas itong kalidad at mapalakas din ang mga lokal na kalakalan partikular sa nabibilang sa MSMEs, at mga nag-uumpisa pa lamang na kumpanya.

Sa ilalim ng batas, tutulong ang gobyerno para mas mapaganda pa ang mga produktong lokal at nang magkaroon sila ng mas mataas na klase ng produkto na siyang hanap sa malalaking merkado sa ibang bansa

Target din ang pagpo-promote sa Philippine brand na madagdagan ang kinikita ng mga Pinoy sa loob mismo ng bansa kung saan hindi na nila kailangang iwanan ang kanilang pamilya at magtrabaho sa ibang bansa para magkaroon ng magandang kita.

Sa panig ng DTI, umaasa itong magagamit ang bagong batas upang maiayos ang mga umiiral na programa at mai-promote ang mga produktong Pinoy at mga negosyante, gaya ng “One Town, One Product (OTOP)” na nagagamit na ngayon para pataasin ang kalidad at marketability ng bawat produkto sa mga dayuhan at lokal na mamimili.

Sa ilalim ng bagong batas, maglalagay ng “green lanes” ang mga local government units (LGUs) para pabilisin ang proseso ng mga dokumentong kailangan ng mga investor na naga-apply sa kanilang lokalidad para mag-produce ng lokal na produkto at serbisyo na magbibigay daan para kilalaning world-class ang kalidad ng “Tatak Pinoy” trademark.

Magkakaroon din ng “green lane” facilities sa Bureau of Customs (BOC), Food and Drug Administration (FDA) at iba pang regulatory agencies para mapabilis ang proseso ng import and export requirements at mga clearance na kailangan ng mga enterprises na gagawa at maglalako ng mga produkto at serbisyong may “Tatak Pinoy” trademark.

Sa ilalim ng RA 11981, ang mga local government executives ay may napakalaking papel na dapat gampanan sa kanilang nasasakupan. At batid ko pong kailangan ng mga negosyante ang suporta ng estado dahil ako ay naging entrepreneur din bago pa man pumasok sa politika noong 2004 kung saan nagsilbi po ako ng tatlong termino bilang governor bago nahalal sa Kongreso.

Ang pagsasabatas ng RA 11981 ay isang hakbang palapit sa vision ng Pangulo na pagkakaroon ng high and inclusive Philippine growth matapos ang Covid-19 dahil ang pinabilis na produksyon at marketing ng mga produkto at serbisyong “Tatak Pinoy” na may mataas na kalidad ay garantisado. Layon nitong mapatingkad ang produktibong kakayahan ng lokal na industriya at mapalawak ang kanilang koneksyon sa regional at global value chain upang makalikha ng mas marami at mas maayos na trabaho sa mga Pinoy at mapalawak pa ang paglago sa lahat ng rehiyon sa bansa.

Sa signing ceremony para sa RA 11981 noong nakaraang buwan, binigyang diin ng Pangulo na ang bagong batas na ito ay tungkol sa pagi-invest sa kakayahan at talento ng mga Filipino dahil ang talino at angking galing ng mga Pinoy ay hindi lamang dapat purihin sa halip ay dapat totoong suportahan ng gobyerno at ng pribadong sektor.

Habang si Speaker Martin Romualdez naman ay nagsabi na ang RA 11981 ay isang “significant leap forward”—malaking pagsulong o pag-abante para ipakilala nang husto ang mga produkto at serbisyong gawang Pinoy sa buong mundo. Ika nga ni Speaker, isang mabisang paraan ito para buksan ang daan tungo sa mas maunlad at inclusive nation para sa darating pang henerasyon ng mga Filipino.

Ito pong bagong batas na ito ay nagmamandato rin sa estado na tiyaking pantay-pantay na maipapamahagi ang pampublikong pondo para suportahan ang lokal na pagnenegosyo sa buong bansa kabilang na ang mga lugar na nasa ika-apat, ikalima at ikaanim na klase ng mga probinsya at munisipalidad.

Bukod dito, layunin din po ng RA 11981 na paghusayin pa ang kakayahan at bigyan pa ng mas maraming oportunidad ang mga nabibilang sa disadvantaged sector at marginalized group tulad ng mahihirap, magsasaka, mangingisda, katutubong komunidad, persons with disabilities (PWDs) at kababaihan. Mas bibigyan sila ng aktibong partisipasyon sa pang-ekonomiyang aktibidad.

Para matiyak ang buong suporta sa MSMEs sa pag-promote ng TPS, inaatasan ng RA 11981 ang mga government financial institutions (GFIs) na tulungan ang mga lokal na negosyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas innovative financing mechanisms tulad ng mas mababang interes o flexible na pagbabayad para sa expansion ng negosyo, technology upgrade at iba pang kahalintulad na capacity-building activities na magbibigay-daan sa mas sopistikadong produkto at serbisyo.

Upang makamit ang layuning ito, ang bagong batas din ang nag-aatas sa Land Bank of the Philippines (LandBank), Development Bank of the Philippines (DBP), Philippine Guarantee Corp. (PhilGuarantee) at Small Business Corp. (SBCorp) na palawakin ang kanilang loan and guarantee program upang hikayatin mag apply ng tulong pinansyal at teknikal ang mga negosyante na nagpoprodyus at nagbibigay ng serbisyong saklaw ng TPS.

Maging ang mga pribadong banko at pinansyal na institusyon ay hinihikayat sa ilalim ng RA 11981 na magkaloob ng parehas na financing mechanism sa mga TPS enterprises. Alam naman natin na sa ngayong panahon, hirap na hirap makapangutang ang mga maliit na negosyante sa mga bangko dahil sa taas ng interes na dapat nilang bayaran at ang masalimuot na proseso sa pagsusumite ng mga kailangang dokumento o mga requirement bago sila pautangin.

Sa pamamagitan ng bagong batas na ito, pihadong sa mga susunod pang panahon ay tunay nating masasabi na iba talaga kapag gawang Pinoy. Iba ang “Tatak Pinoy!” -30-