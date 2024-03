Halos walo sa bawat 10 Pinoy ang handang ipagtanggol ang Pilipinas laban sa mga dayuhang bansa, ayon survey ng OCTA Research.

Sa December 2023 Fourth Quarter Tugon ng Masa (TNM) Survey ng OCTA Research, lumabas na 77% ang handang ipagla-ban ang bansa kontra sa mga dayuhan.

Ang survey na nilahukan ng 1,200 res¬pondents at isinagawa noong Disyembre 10-14, 2023 ay kinomisyon ng Armed Forces of the Philippines.

Naitala ang pinakamataas na rating sa Mindanao na may 84%, habang ang pinakamababa ay sa Visayas na may 62%.

Sa socioeconomic classes, 80% ng Class D ang handang ipagtanggol ang Pilipinas habang sa Class E at Class ABC respondents ay halos pantay sa 68% at 67%, ayon sa pagkakasunod.

Pero ayon sa isang political analyst, hindi magreresulta sa giyera ang tensiyon sa West Philippine Sea sa pagitan ng Pilipinas at China.

Sinabi ni professor Jay Batongbacal sa isang weekend forum, parehong mayroong crisis management mechanism ang Pilipi-nas at China at hindi madaling magdeklara ng giyera.

“Hindi naman ganon kabilis magkaroon ng giyera, hindi naman ito parang laro na mga bata na komo mayroong nangyari, may napitik ka eh giyera patani na isang dalawang pamilya noh,” ani Batong-bacal. (Aileen Taliping)