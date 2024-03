MAY 18 katao ang nasawi habang limang iba pa ang nawawala sa nangyaring pagbaha at landslide sa Indonesia noong Sabado.

“Our current data today showed the number of casualties has increased from 10 to 16, while another seven residents are still missing,” ayon kay BPBD Chief Doni Yusrizal, ng Pesisir Selatan District.

Nagmula ang mga biktima sa Sutera, Koto XI Tarusan, IV Jurai, at Lengayang sub-district.

Nagsasagawa na ng search and rescue operation sa nasabing mga lugar para sa nawawala pang mga biktima.

“Rain weather continues until this morning, and some access is still being cut off, rendering it impassable. We are still exerting efforts to access isolated residents by boats,” dagdag ni Yusrizal.

Nasa 46,000 residente ang agad na naibakwit matapos rumagasa ang baha na sinabayan pa ng mga pagguho ng lupa sa iba’t ibang lugar sa Pesisir Selatan District.