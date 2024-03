10 sugatan sa sumabog na water tank

SUGATAN ang 10 katao matapos na sumabog ang isang tangke ng tubig mula sa rooftop ng 11-palapag na gusali sa Quirino Avenue sa Parañaque City noong Sabado nang gabi.

Ayon kay Denson Cano, officer-in-charge ng peace and order council ng Barangay Tambo, dinala sa ospital ang mga biktima dahil sa tinamong mga sugat mula sa mga bumagsak na debris ng bumigay na tangke.

Kabilang sa mga biktima ang isang 13-anyos na bata na maghahatid sana ng pagkain sa lugar.

Tinahi ang kanang paa nito dahil sa sugat mula sa bumagsak na mga debis.

“Basta may mga bumagsak sa amin eh. Tapos basang-basa kami ng tubig” ayon sa bata.

Nasira ang bahagi ng gusali dahil sa pagsabog.

Nadamay din ang ilang sasakyan na nabagsakan ng mga debris.

Isinara rin ang ilang kalsada para sa clearing operation dahil maging ang linya ng kuryente ay naapektuhan sa insidente.

Nakunan pa ng video ang pagputok ng transformer nang mahulugan ito ng nga debris mula sa bubong ng gusali.

Kainan ang nasa unang palapag ng gusali at under construction pa ang ilang palapag ng gusali.

“Mga 10 seconds later, may second explosion yung transformer. Pagsilip ko ‘yung tubig rumaragasa na sa kalye kaya akala ko may tsunami. Inakyat namin yung building at nakita namin yung main water tank nila sumabog, either dahil sa sobrang pressure o sa puno na tubig,”

Samantala, nakahanda ang mga kinatawan ng gusali na sagutin ang gastusin sa ospital ng mga biktima pero tumanggi itong magkomento sa insidente.