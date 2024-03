Zion Williamson, New Orleans muntik gumuho kontra Philly

MUNTIK mapakawalan ng New Orleans ang 35-point lead na naipundar pero kumapit sa dulo para salagin ang rally ng dinayong Philadelphia at ipreserba ang 103-95 win.

Nagsumite si Zion Williamson ng 23 points, 12 rebounds, umiskor ng 19 si Naji Marshall off the bench sa Pelicans. May 17 points, 7 rebounds, 5 assists pa si Brandon Ingram.

“A win is a win and we found a way at the end of the game to pull it through,” pakli ni Ingram. “That’s all that matters.”

Nanatili sa fifth spot sa West ang Pelicans (38-25).

Bukod kay Joel Embiid, out din si Tyrese Maxey sa 76ers (35-28) na kumakapit sa No. 7 sa East.

Binitbit ng 21 points, 10 rebounds ni Tobias Harris ang Philly, umayuda ng 20 markers si Kelly Oubre.

Nagdatingan ang baskets ng Sixers sa fourth at bigla, ang dating 55-20 deficit sa second quarter ay naging 100-95 na lang kasunod ng tres ni Jeff Dowtin.

Kaya lang, hindi na nakadiskarte ang hosts sa nalalabing 45 seconds.

Sa iba pang resulta, inilista ni Shai Gilgeous-Alexander ang 23 sa kanyang 37 points sa second half at umahon ang Oklahoma City mula 14-point deficit para agawan ng panalo ang Miami Heat 107-100.

Ipinahinga muna si SGA sa umpisa ng fourth quarter, pagpasok sa 7:16 mark ay sinimulang kamadahin ang 12 points niya sa period para panatiliin sa unahan ang Thunder.

(Vladi Eduarte)