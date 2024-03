Matapos magkaroon ng account si President Joe Biden, plano ngayon ng United States government na ipagbawal ang paggamit ng popular platform na TikTok.

Nito lamang Huwebes ay inulan ng pagtutol ang panukalang batas ng House of Representatives na tuluyang i-ban ang TikTok sa Amerika dahil ang 20 porsyento ng parent company nito na ByteDance ay pag-aari ng mga Chinese investor.

“TikTok is at risk of being shut down in the US. Call your representative now,” saad sa pahayag ng TikTok.

Nag-ugat ito nang ulanin ng tawag sa telepono ang mga opisina ng mga mambabatas.

“Let Congress know what TikTok means to you and tell them to vote NO,” wika pa sa naturang pahayag.

Sakali namang maisabatas ang panukala, mapipilitang ibenta ng China- based parent company ang app o tuluyan itong i-block sa Amerika. (VP)