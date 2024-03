Super sikat na Luis nabitin kina Maris, Anthony

Puwede mo nang sabihin na super sikat na talaga ang tandem nina Maris Racal, Anthony Jennings, na kahit si Luis Manzano, kinailangan na silang puntahan sa taping nila para lang maka-chikahan.

Imagine, kung ang ibang malalaking artista na nagiging guest ni Luis sa kanyang YouTube channel ay pinupuntahan siya sa studio/venue niya, iba sina Maris, Anthony, dahil hindi nila kailangang magpagod bumiyahe papunta kay Luis, dahil ang host na mismo ang dumayo sa kanila.

Ganun sila kasikat, kaimportante, ha!

“Sa SnorRene, actually, ngayon palang sasabihin ko medyo mabilis interview kase binigyan lang nila ako ng time in between taping nila. Alam ko pagod ng teleserye tapings kaya mas gusto ko makapahinga pa rin sila between takes, kaya sensya na kung medyo bitin,” sabi ni Luis.

At bongga nga na nahiya si Luis sa kanila, kaya instead na habaan ang interview, umiksi o pinaiksi na lang niya, para makapaghinga ang dalawa.

“Nahiya lang ako na imbes na nakakapahinga sila eh, nagsho-shoot pa kami (yes, may hiya ako).

“Kahit ako sobrang bitin!” sabi ni Luis.

Habang sinusulat ito, wala pa sa YT ni Luis ang interview na `yon. At super abang nga ang mga faney sa kanila.