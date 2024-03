Sey ni Direk Cathy: KathNiel posible pang magsama sa proyekto

Kesehodang Sabado at napakaaga, pumunta pa rin kami sa event ng ‘Gimme A Break (Teachers Edition)’ ni Direk Cathy Garcia-Sampana sa Cuneta Astrodome.

Proyekto nina Direk Cathy (NICKL Entertainment, Corp.) at Dr. Carl E. Balita ang singing contest na iyon para sa mga teacher.

Siyempre puring-puri ng batikan at box-office director si Dr. Balita dahil ang galing daw nitong maghanap ng sponsors para sa kanilang proyekto.

Anyway, after ng presscon para sa ‘Gimme A Break (Teachers Edition) ay inusisa na rin namin si Direk Cathy tungkol sa mag-ex na sina Kathryn Bernardo, Daniel Padilla.

Si Direk Cathy ang nag-handle sa KathNiel sa ilang mga pelikula at teleserye ng ex-couple.

Biniro nga namin si Direk Cathy kung nakahanda na ba siya kung sakaling tanungin siya ng mga teacher tungkol sa hiwalayan nina Kathryn, Daniel?

“Wala akong isasagot,” ang tila naaaliw na dialogue ng direktora.

So since pare-pareho naman sila nina Kathryn, Daniel na nasa Kapamilya Network pa rin, sa tingin ba niya ay darating ang araw na magsasama-sama sila sa isang project?

Papayag ba sina Kathryn, Daniel na magsama pa rin sa pelikula o teleserye?

“There’s always a possibility. Nothing is impossible.

“Lahat naman ng mga nagpa-part ways, nagkakabati rin. Not necessarily getting back together, pero naaayos din sa mabuting pag-uusap,” sey ni Direk Cathy.

Sayang nga lang at magsisimula na ang singing contest nila kaya hindi na nasagot ni Direk Cathy kung may project ba siyang inihahanda para kina Kathryn, Daniel.

Pero sa sinabi ni Direk Cathy na posible pa ring magsama sina Kathryn, Daniel sa isang proyekyto, aba, tiyak na kilig-kiligan ngayon ang KathNiel fans, ha!

