Mahihirapang lumusot sa Senado ang panukala sa economic Charter change (Cha-cha) mali¬ban kung manliligaw si Pangulong Fer-dinand “Bongbong” Marcos Jr. sa mga senador.

Ayon kay Senador Sonny Angara, hindi niya kayang maipasa ang Resolution of Both Houses No. 6 kung hindi tutulong si Pangulong Marcos.

Isa sa dapat gawin umano ng pangulo ay ligawan ang mga senador na kontra sa Cha-cha. Ilan sa nagdeklarang kontra sa Cha-cha ay si Senador Cynthia Villar habang sina Senate Minority Leader Aquilino “Koko” Pimentel III at Senador Risa Hontiveros ay normal na ang pagkontra bilang miyembro ng oposisyon.

“Sa bilang nila baka 7 or 8 ang hindi bumoto dito o baka mas marami nga o mas konti pero kung ganoon ang numero, ang kailangan kasi is 18 out of 24 so may 7 ka lang hindi mo na makukuha ‘yong boto para baguhin ‘yong Saligang Batas. Definitely very challenging ito at kailangang magsama-sama ang efforts ng leadership ng bawat Kamara,” wika ni Angara na siyang chairman ng sub committee ng Committee on Constitutional Amendments.

“Kailangan siguro tumulong sa pagkumbise si Pangulong Marcos siyempre iba na kapag pangulo na ang nakikiusap or humihingi ng tulong. Iyon ay mas matimbang kaysa sa isang Senator Angara lamang ang nakikiusap sa ating kasamahan,” pag¬lalahad ni Angara sa interview ng DWIZ.

Plano ng senador na tapusin ang public hearing sa RBH 6 pagsapit ng Mayo o Hunyo upang sa gayon ay maihabol pa rin ito sa plebisito na isasabay sa May 2025 local and national elections.

Ang RBH 7 ng Kamara de Representantes ay inaprobahan na ang committee level noong nakaraang linggo at maaari nang pagdebatehan sa plenaryo sa mga susunod na raw.