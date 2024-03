Savannah Davison namutiktik sa atake

MULING pumoste ng doble pigura si Filipino-Canadian spiker Savannah Dawn Davison upang ikonekta ang ikatlong panalo para sa PLDT High Speed Hitters nang walisin ang Capital1 Solar Energy Spikers 25-13, 25-15, 25-16 sa 8th Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference, Sabado, sa FilOil EcoOil Arena sa San Juan City.

Humambalos si Davison ng 19 atake kasama ang dalawang blocks at isang ace para sa kabuuang 22 puntos na sinamahan pa ng siyam ng excellent digs, katulong si Fiola Ceballos na tumapos ng 10 puntos mula lahat sa atake at isang excellent reception tungo sa 3-1 kartada sa likod ng mga unbeaten na Cignal HD Spikers, Choco Mucho Flying Titans at defending champs na Creamline Cool Smashers.

Nag-ambag rin sina Erika Santos (6 points), Dell Palomata (l5) at Kim Fajardo (4), habang mayroong 12 excellent sets at dalawang puntos si Rhea Dimaculangan at magandang depensa ni Kath Arado sa 13 excellent digs at anim na excellent receptions.

“I put up a lot of caffeine and the girls are bringing a lot of energy during the game and it’s good to help them. I think during the game day I put something different, and you don’t really know what to expect, it’s like going to work, but it’s not the same thing everyday. I think it’s just being with the girls kind of energy, having the sports that we do have and it’s great to see and experience and be part of it,” pahayag ni Davison.

Nakatakdang magkakaroon ng 10-araw na pahinga ang PLDT bago makakalaban ang Cherry Ann Rondina-led na Choco Mucho Flying Titans sa Marso 19.

“Ten (10) days give us a lot of rest and a lot of practice, so it’s good that we have those games,” dagdag ng 5-foot-8 spiker na nanguna sa iskoring noong nagdaang Second AFC.

Wala namang manlalaro na tumapos ng doble pigura para sa Captial1 na pinagsaluhang likhain ng tig-anim na puntos nina Sydney Niegos at Heather Guino-o, na nagdagdag pa ng limang excellent digs.

(Gerard Arce)