Wala pang nakukuhang walong pirma si Senador Robin Padilla para ma¬baligtad ang contempt at arrest warrant na inutos ng pinuno ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality laban kay Pastor Apollo Quiboloy ng Kingdom of Jesus Christ (KOJC).

Inamin ito ni Padilla nitong Sabado, tatlong araw bago matapos ang pitong araw na binigay na palugit para mabaligtad ang mosyon ni Senadora Risa Hontiveros laban kay Quiboloy.

Apat pa lamang ang nakapirma sa manifestation para mabaligtad ang mosyon ni Hontiveros. Ito ay sina Padilla, Senador Cynthia Villar, Imee Marcos at Christopher “Bong” Go. Binawi naman ni Senador JV Ejercito ang kanyang pirma habang sina Senador Grace Poe at Raffy Tulfo, tumanggi na awatin ang pag-aresto kay Quiboloy.

Ang iba pang miyembro ng komite ay sina Senador Nancy Binay, Pia Cayetano, Mark Villar, Se¬nate President Pro Tempore Loren Legarda at Majority Leader Joel Villanueva.

Sa limang senador, si Mark Villar aniya ang posibleng mapapirma niya sa manifestation lalo pa’t pumirma na rin ang kanyang inang na si Cynthia.

“Ngayon po ay Sabado, busy ang ating mga senador sa kanilang mga (activity), trabaho pa rin iyan. Pag Linggo, iyan lang ang para sa pamilya mo kung sinusuwerte ka, iyan po ang mga public official,” paglalahad ni Padilla kung bakit nahihirapan siyang magpapirma.

“Ang mayroon na lang ako, sa Lunes. ‘Yon po uli ang oras natin para mag-ikot, magpaliwanag sa ating members,” paliwanag ni Padilla sa interview ng DWIZ nitong Sabado.

Ngayon pa lang ay inihahanda na ng senador ang susunod niyang hakbang sakaling hindi makakuha ng walong pirma para mapigil ang pag-aresto kay Quiboloy.

“Mayroon pa namang natitirang mga puwedeng gawing legal para ‘yong objection natin ay mapalakas pa, hindi lang sa usapin ng walong pirma, hindi lang sa usapin ng pitong araw, mayroon pa namang natitirang paraan para na hangga’t maaari ay maharang,” ani Padilla.

Muli naman itong nanawagan kay Hontiveros na dalhin na lamang sa korte ang usapin laban kay Quiboloy upang sila na ang bahalang humusga kung may sapat na ebidensiya laban sa pastor.

Aniya, ang dapat asikasuhin daw ng Senado at Kamara de Representantes ay kung paano mababawasan ang utang ng Pilipinas.