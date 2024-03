‘PBB’ mapapanood sa GMA-7?

Pinag-uusapan ngayon sa online world ang balitang ipapalabas sa isa sa mga channel ng GMA-7 ang reality TV show na ‘Pinoy Big Brother’ ng ABS-CBN Studios.

Ngayon pa lang nga ay marami na ang excited sa muling pagbubukas ng Bahay ni Kuya para sa ‘Pinoy Big Brother (Season 11)’ at ayon sa aming source ay ito ang simula ng bagong era ng Kapamilya reality show lalo’t imalapit na itong magdiwang ng 20th anniversary.

New era dahil pagkatapos ng halos dalawang dekada ay magkakaroon na ng bagong bahay si Kuya o Big Brother at ang hula nga ng netizens na tinutukoy na bagong bahay ni Kuya ay ang bago raw nitong tahanan or network, ang GMA7, ha!

Mas lalo pang lumakas ang ugong n- magiging Kapuso si Big Brother nang ma-tweet (Twitter pa ang tawag noon sa X) ko ito last year, “Kailan kaya magiging Kapuso si Big Brother Hhhhhmmm…”

July last year ko ‘yan na-tweet dahil during that time nagsimula ang negosayson sa GMA Network at ABS-CBN Studios pero wala namang binigay na update ang aming source sa kung ano ang latest development sa naganap na negosasyon, pero ayon sa aming source gusto ng Kapuso management na magkaroon ng Housemates mula sa Sparkle, ang talent agency nila.

Pero tiyak ang aming source na titira ang bagong batch ng Housemates sa bagong Bahay ni Kuya.

Samantala, nalungkot naman ang ibang fans ng ‘Pinoy Big Brother’ dahil hindi na nga magbabalik ang original main host nito na si Toni Gonzaga. Eh may iba kasing netizens na hindi bet si Bianca Gonzalez na pumalit na main host dahil hindi raw ito bonggang mag-host.

Kung hindi raw si Toni, dapat daw si Kim Chiu ang gawing main host dahil lively itong mag-host at ito rin ang most successful Big Winner ng show pero sa dami ng shows ngayon ni Kim ay kaya pa ba nitong mag-host gabi-gabi?

Pero bahagi pa rin si Kim sa ‘Pinoy Big Brother (Season 11)’ at ang chika nga ay sa weekend episodes lang daw ito mapapanood, pero malay natin mabago pa.

‘Yun na! (Byx Almacen)