Inamin ni Senador Robin Padilla na kinopya niya sa bansang Israel ang inihaing medical marijuana bill sa Senado.

Matatandaang nagtungo si Padilla sa Israel noong Mayo ng nakaraang taon kung saan kabilang sa kanyang binisita ay ang mga medical can-nabis facility.

“Diyan sa Israel, ang pinapayagan lang diyan ay medical cannabis, wala pong recreational. Iyan ang ating masarap sabihin na kinokopya sapagkat alam naman ninyo pagdating sa mga scientific studies, sa mga law enforcement, sa intelligence eh siguro naman po wala nang hihigit pa sa kaalaman ng Israel pagdating sa usapin ng medical cannabis,” wika ng senador sa interview ng DWIZ nitong Sabado.

Balak din ng senador na magtungo sa Canada dahil sa malakas nilang research sa medical cannabis na mabisang gamot hindi lamang sa kanser kundi pati sa glaucoma, dementia, epilepsy at depression.

Nananalangin naman si Padilla na bago mag-break ang sesyon ng Senado sa Marso 22 ay maisponsoran na niya ito sa plenaryo ng kapulungan.

Isinusulong ni Padilla ang medical marijuana dahil sa personal na karanasan na hirap makabili ng gamot para maibsan ang sakit ng kanyang injury.

“Personal akong may experience dahil dati akong stuntman. Maraming bali sa katawan, may hiwa, bali, sunog. Kawawa kami kung lagi sabi ng doktor pareseta ng synthetic drugs, nakakatakot ang drogang ‘yan maraming namamatay at na-addict diyan. Sana mabigyan ng pagka-kataong maipaliwanag, mabigyan ng atensyon ang medical cannabis,” saad ng senador.