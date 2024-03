Masusi ngayong iniimbestigahan ng US Coast Guard ang two-mile-long oil spill sa labas ng baybayin ng California malapit sa Los Angeles, sinabi ng mga opisyal noong Biyernes.

Ang spill ay matatagpuan malapit sa dalawang oil rigs sa baybayin ng Huntington Beach, isang tanyag na beach city na sikat din sa mundo ng surfing.

Sa ngayon ayon sa pahayag ng Coast Guard ay hindi pa alam ang pinagmulan ng nasabing oil spill.

“The Coast Guard is contacting all potential spill sources in the area, but no source has been identified,” sambit nito.

Pupusan naman ang pagsisikap ng mga awtoridad na matukoy ang mga posibleng epekto sa baybayin at mga diskarte sa pangangalaga sa kapaligiran. Sa ngayon anila ay “no oiled wildlife has been observed,” dagdag pa sa ulat.

Ang spill ay unang nakita noong Huwebes ng gabi na unang inakalang sewage release, ayon California’s wildlife department.