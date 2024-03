Nadine pasabog kaseksihan sa Siargao

Muli na namang nagpasabog ng kaseksihan si Nadine Lustre sa social media.

Angat na angat nga ang morena beauty niya sa mga kasamang celebrities and social media influencers sa Siargao.

Masaya ring ipinasyal ni Nadine ang mga kapwa celebrities sa isla at sa mismong resort na pag-aari nila ng boyfriend na si Chris Bariou.

Obvious na proud na proud ang aktres at ang boyfriend niya sa kanilang Maison Bukana resort in Siargao Island na siyang naging venue ng summer club event ng Sunnies Studios.

Pinusuan nga ng netizens ang mga videos at photos ni Nadine kasama ang ibang kaibigan at endorsers ng nasabing eyewear brand.

Trending din ang sexy photo ni Nadine with Georgina Wilson, komento nga ng netizen, “The queens of their own domain! Good to see this collaboration. Exciting!”

Ka-join ng magkasintahan sina BJ Pascual, Hannah Pangilinan, Nicole Anderson, Martine Cojucom at iba pa sa Siargao.

So bongga!

(Ogie N. Rodriguez)