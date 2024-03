Ipinaalala ni Bagong Henerasyon party-list Rep. Bernadette Herrera sa Department of Justice, Bureau of Jail Management and Peno-logy (BJMP) at National Commission of Senior Citizens (NCSC) na kabilang din ang mga nakapiit na octogenarian at nonagenarian sa magbebenepisyo sa naisabatas na Expanded Centenarians Act o ang Republic Act 11982.

Sa ilalim ng bagong batas, maliban sa pagkakaloob ng P100,000 at liham ng pagkilala at pagbati mula sa pangulo na matatanggap sa makakaabot sa edad na 100 anyos, makakatanggap na rin ng P10,000 cash gift ang mga Pilipino na aabot sa bawat edad na 80, 85, 90 at 95.

Ayon kay Herrera, inirerekomenda niya sa BJMP na makipag-ugnayan sa DSWD at NCSC upang hindi makaligtaan ang mga senior na nasa correctional at mga nasa local jail maging ang mga pinalaya na umano sa bisa ng parole, pardon at commutation of sentence.

Nilinaw ng kongresista na ang mga nabanggit senior citizen ay mga ‘eligible to vote at eligible for ayuda benefits’ tulad ng P10,000 cash gift sa sandaling sila’y tumuntong sa edad na 80, 85, 90 at 95.

(Eralyn Prado)