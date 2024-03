Mga aral mula sa mga pinakahinahangaang kababaihan lider ng Pilipinas

(Pagpaparangal sa Marso bilang Buwan ng Kababaihan at sa dakilang anti-koloniyal na rebolusyonaryong si Gabriela Silang na isinilang noong Marso 19, 1731)

1. Tapang at dedikasyon sa edukasyon ni Bise Presidente Sara Duterte

2. Mataas na katalinuhan, malayang kaisipan, at pagiging pranka ni Senator Imee Marcos

3. Pamumuno sa negosyo, kababaang-loob, at karunungan ni BDO at SM boss Teresita “Tessie” Sy Coson

4. Matibay na karakter, masipag at diretsahang asal ni Senator Cynthia Aguilar Villar

5. Kababaang-loob, mahabang buhay, at pagmamahal sa aklat ni National Bookstore founder Socorro Cancio Ramos at ang kanyang apo na si Anvil Publishing boss Alexandra “Xandra” Ramos Padilla

6. Malakas na pamumuno at disiplina ni RCBC at Malayan Insurance boss Helen Yuchengco Dee

7. Kahanga-hangang pag-iipon ng pera ni dating Gobernadora ng Batangas na si Vilma Santos Recto, siya ay isa sa totoong “tahimik na bilyonaryo” sa industriya ng showbiz

8. Propesyonalismo at gawi sa pag-iinvest ng pera ni Megastar Sharon Cuneta Pangilinan, isa sa mga mayayamang bilyonaryo sa showbiz

9. Magandang rekord sa public service at malusog na pamumuhay ni Ormoc City Mayor Lucy Torres Gomez (sinabi niya sa akin na ginagawa niya ang sinaunang Chinese martial art exercise na Qigong araw-araw at madalas nagpapa-acupuncture para sa mas mahusay na kalusugan)

10. Kasipagan at disiplina ng yumaong co-founder ng Filinvest Group at East West Bank na si Mercedes Gotamco Tan-Gotianun at ng kanyang anak na si Josephine Gotianun-Yap

11. Pagtaguyod sa kultura at kalikasan ni Senador Loren Legarda

12. Pagsusulong sa maayos na pamahalaan ni Senador Grace Poe

13. Pagtatanggol sa karapatan ng kababaihan nina Senador Risa Hontiveros at Gabriela partylist Congresswoman Arlene Brosas

14. Pagtaguyod sa ekonomya at kultura ng pinakamalaking siyudad sa Pilipinas ni Quezon City Mayor Joy Belmonte

15. Disiplina sa physical fitness at mga adbokasiya tulad ng Autism Awareness ni GMA 7 aktres at beauty queen Michelle Dee

16. Talento sa marketing ni Dr. Vicki Belo at ang kanyang anak na si Cristalle Belo Pitt.