Madali nang maging konektado ngayon hindi gaya noong mga iilang dekada pa lamang ang nakararaan. Noong bago magpalit ng milenyo, kailangan mong maging maparaan para maging konektado sa ibayong-dagat: liham, maiikling tawag dahil mahal, o kung may mabilisang dapat ipaalam, telegrama.

Hindi pa gaanong konektado noon ang mundo. Naabutan ko ang mabagal na liham, ang pumila sa telepono para matawagan ang minamahal, ang magbawas ng mga salita sa telegrama dahil ang bayad ay kada salita.

Nang makabitan ang bahay namin ng linya ng telepono, halos masunog ang kable sa tagal ng pakikipag-usap. Pero ito man ay hindi tuluyang konektado. Kailangang nasa lugar kang may telepono rin para makatawag at matawagan. Kung nasa umaandar na sasakyan, wala kang makakalikot na telepono hindi tulad ngayon.

Naabutan ko rin ang mamisong text sa sinaunang cellphone. Dahil limitado ang bilang ng character na maaaring ipadala, kaya natuto tayong magbawas ng titik sa salita. Ang mahalaga, marami tayong masasabi sa halagang piso. Bihirang tumawag noon dahil magastos ang kada minuto.

Nang mauso ang internet, ang dali nang makapagpadala ng makukulay na larawan, naghahabaang liham, ng boses at tinig. Kailangan nga lamang magbayad nang mahal para sa internet at kompyuter.

Nang mauso ang smartphone at ang tingi-tinging data para sa internet, nakakonekta ang marami sa atin. Nagmura ang smartphone. Halos libre ang maging bahagi ng social media. Pwede nang tumawag nang walang inaalalang long-distance. Pwede nang tawagan sa parehong halaga ang nasa ikalawang palapag ng bahay at iyong nasa Estados Unidos ngayon habang nakasay siya sa taksi.

Wala nang malayo o malapit. Wala nang ikinukubli o inililihim. Madali nang matukoy kung nasaan ang kakilala; madalang makapakiusapan. Madaling makilala o magpakilala. Madali dahil konektado tayong lahat. Bahagi na ng ating buhay ang koneksiyong ito. Ginagastusan natin ito na kaparehas ng gastos halos sa pagkain.

Pangunahing pangangailangan na halos ang maging konektado. Nasa isang tao na konektado ang lahat ng hanap niya: palabas, balita, libangan, tindahan, sugal, kalaswaan, espiritwalidad, tsismis, at mga aral. Nasa paraan na lamang kung paano gagamitin ang koneksiyon.

Kaya naman nangamba ang marami sa atin isang gabi nang bigla tayong hindi maging konektado. Sa loob ng dalawang oras, napaisip tayo kung sinabotahe ang ating account. Kung mayroong nakialam. Paano kung ninakaw ang iyong account na kumakatawan sa iyong pagkatao? Paano kung sinadya nang hindi tayo maging konektado?

Galing sa dalawang panlaping Latin ang nasa ubod ng salitang konektado: con at nectere. Ang ‘con’ ay literal na magkasama at ang ‘nectere’ at pagbikisin o bind sa Ingles.

Ito ang ginawa sa atin ng teknolohiya. Pinagbigkis ang marami sa atin sa pinakamabilis na paraan. Naging komportable tayo sa teknolohiya, naging bahagi na ng ating modernong buhay. Kaya naman nang sandaling mawala, nagkagulo na ang marami. Lahat ay nagtatanong kung ano ang nangyari? Lahat ay napanatag nang matapos ang ilang oras, bumalik na sa dati ang lahat. Tuloy ang ikot ng buhay.