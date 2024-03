Kathryn, Francine kabugan sa paseksihan

Mula nang in-announce ng isang sikat na clothing company ang partisipasyon nina Kathryn Bernardo at Francine Diaz sa taunan nitong Fashion Week event ay naging aligaga na ang fans ng dalawang aktres.

Almost 30 celebrities kasi ang nakatakdang rumampa sa inaabangang summer fashion show ngayong Linggo ng hapon pero sina Kath at Chin (palayaw ni Francine) ang talagang tinututukan ng netizens.

Excited na silang lahat na mapanood ang pagsasama ng dalawang aktres sa isang fashion event.

Matapos ngang ilabas sa online world ang teaser ng nasabing event ay usap-usapan na ng mga atribang fan na si Kathryn dapat ang maging finale sa fashion show. Tanggap naman ito ng fans ni Francine. Masaya na raw sila nang malaman na magsasama ang dalawang Kapamilya actress sa isang fashion show.

Mahal daw ni Chin ang Ate Kath niya kaya approve sa fans kung ang ex-girlfriend man ni Daniel Padilla ang maging finale sa summer fashion show event na iyon.

By invitation ang nasabing event dahil limited lang ang seats kaya medyo sad ang mga fan dahil mas gusto nila itong mapanood ng live sa mismong venue.

Pero live naman itong mapapanood online mula 4:30pm ngayong Linggo sa TikTok official account ng Bench.

Magpatalbog kaya sa ibang celebrities, models, and beauty queens sina Kathryn and Francine? Kabugin kaya ng dalawa ang ginawang pagpapa-sexy nina Lovi Poe at Janine Gutierrez last year?

For sure, pasabog ang pagrampa nina Kath at Chin at hot trending na naman ang dalawang aktres sa X, Tiktok, at iba pang social media platforms.

Abangan!