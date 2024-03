Karera Tips Ni JP Gonzales

Marso 10, 2024 – Linggo

Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 1 Prime Factor/Don Julio, 7 Mimbalot Falls, 6 Diversity

R02 – 2 Senyorita, 3 The Accountant, 1 Mahusayay

R03 – 4 Ghost/Simply Jessie, 3 The Kiss/Parisian Life, 8 Boss Lady, 1 Added Haha

R04 – 6 Captain Det Det, 3 Clairvoyant/Destiny, 1 You Never Know, 5 Adorable Felicia

R05 – 6 Raxa Bago, 5 Dollarama, 9 Christiano, 3 Express Lane

R06 – 6 Sun Dance, 3 Sultanov, 7 Hombre, 2 Buntay Shore

R07 – 8 Bisyo Mag Serbisyo, 7 Bada Bing, 3 Easy Way, 2 Make Or Break

R08 – 12 Mandatum, 4 Work From Home, 1 May Ten, 2 Gintong Hari

Solo Pick: Bisyo Mag Serbisyo

Longshot: Senyorita