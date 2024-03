Jayson Castro lumabas dating angas ng laro

Mga laro sa Linggo:

(Smart Araneta Coliseum)

3;00pm – Meralco vs NorthPort

6:15pm – Phoenix vs Ginebra

BALIK ang vintage form ni Jayson Castro at pinasadsad ng TNT ang Terrafirma 100-97 sa PBA Philippine Cup sa Smart Araneta Coliseum Sabado ng hapon.

Tumabo si Castro ng 23 points mula 5 for 6 shooting sa 3s, binak-apan ng tig-19 nina Calvin Oftana at Glenn Khobuntin at umangat sa 2-1 ang Tropang Giga. May 17 points, 11 rebounds pa si Henry Galinato.

Nangulit ng 9 at 8 points sa fourth quarter sina Khobuntin at Oftana, ayon sa pagkakasunod.

Nilista ng TNT ang 17th straight win kontra Terrafirma franchise sa nakalipas na pitong seasons. Pero ang huling apat na panalo mula noong nakaraang season, nadesisyunan sa average margin na 30.25 points. Ngayon ay napuwersa pa sa 16 lead changes at 10 deadlocks.

“What we’re seeing in the league now, not only Terrafirma but Blackwater, you saw Phoenix last conference, NorthPort – they’ve really stacked up,” ani coach Chot Reyes. “They made some good picks in the draft and we’re seeing it now.”

Balik sa lupa ang Dyip, nakalsuhan ang 2-0 start sa season-ending conference.

Umarangkada pa ang Dyip sa 41-37 lead sa second quarter pero tinapos ng Tropa ang period sa 13-0 run para bawiin ang trangko 50-41 sa halftime.

Bahagyang naibaba ng Terrafirma sa apat pagkatapos ng third quarter sa likod ng 10 points sa period ni Javi Gomez de Liano.

Huling nabawi ng Dyip ang manibela 80-79 sa 8:55 mark ng fourth, pero tumagal lang ‘yun ng 15 seconds nang pumasok ang 3-pointer ni Khobuntin.

Mula roon, hindi na bumitaw sa trangko ang Tropa.

Naidikit ng Terrafirma 98-97 sa jumper ni Juami Tiongson, binalik sa tatlo ng free throws ni Castro 6 seconds na lang.

Nagkaroon ng huling tsansa ang Dyip, sablay ang tres ni Gomez de Liano, nakuha ni Tiongson ang offensive rebound pero nasapal naman ni Khobuntin ang kanyang panghatak-overtime sanang bitaw.

Giniyahan ng 24 points, 8 rebounds, 7 assists ni Stephen Holt ang Dyip, tumapos ng 21 markers si Tiongson at may 18 si Gomez de Liano. Naka-tig-apat na tres sina Holt at Tiongson, tatlo kay Javi.

(Vladi Eduarte)