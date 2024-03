Jaja Santiago No. 1 vollley player sa buong mundo

ITINALA ni Alyja Daphne ‘Jaja’ Santiago ang panibagong kasaysayan sa volleyball ng bansa matapos nitong okupahan ang pagiging No. 1 player sa buong mundo sa inilabas na ranking ng Volleybox website, agad naman itong pinuri ng dati nitong kinaaaniban na National University.

“This Women’s Day, we recognize and celebrate the monumental achievement of one of our esteemed former NU women athletes. Jaja Santiago is currently ranked #1 among women volleyball players in the world, as 2024’s team tournament performances and individual accolades are tallied up between the very best in volleyball, let us know of other women leaders and achievers that inspire you in the comments, and show Jaja, who stands among them, some love and support,” ayon sa post ng NU.

Base sa Volleybox website kung saan inilabas nito ang Best Women Volleyball Players in 2024, si Santiago, na naglalaro sa posisyon bilang Middle-blocker, ay nagtala ng 238.50 puntos sa pagsabak nito para sa JT Marvelous sa Japan Vollleyball League.

Tinulungan ni Santiago ang koponan na makapagwagi ng pilak bilang pangalawang puwesto sa nakalipas na Japan V.League Division 1 2023/24 kung saan nagawa nito magwagi ng gintong medalya bilang Best Spiker, Best Blocker at Best Middle Blocker pati na rin ang espesyal na Fighting Spirit Award na kinokunsidera bilang MVP.

(Lito Oredo)