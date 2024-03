Ghost, Simply Jessie patok sa liyamadista

MARKADO sa mga liyamadista ang magka-kuwadrang sina Ghost at Simply Jessie sa 2024 Philracom Road to Triple Crown Stakes Sace na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong Linggo.

Sasakyan ni reigning Philippine Sportswriters Association (PSA) – Jockey of the Year awardee John Alvin Guce si Ghost habang si John Paul Guce ang nakatoka kay Simply Jessie.

Makikipagtagisan ng bilis sina Ghost at Simply Jessie kontra anim na tigasing batang kabayo sa distansiyang 1,600 metro.

Nakalaan ang guaranteed prize na P1M na ikakalat sa unang anim na kabayong tatawid sa meta sa event na suportado ng Philippine Racing Commission.

Ang ibang kasali ay sina Added Haha, Over Azooming, The Kiss, Parisian Life, High Roller, Boss Lady at Be Smart.

Hahamigin ng may-ari ng mananalong kabayo ang P600,000, mapupunta ang P200,000 sa pangalawa, habang ang third hanggang sixth placer ay kukubra ng P100,000, P50,000, P30,000 at P20,000 ayon sa pagkakahilera.

Ibubulsa naman ng breeder ng mananalong kabayo ang P50,000 habang P30,000 at P20,000 ang second at third.

Samantala, walong races ang inihanda ng Metro Manila Turf Club, Incorporated (MMTCI) ngayong araw ng Linggo.

(Elech Dawa)