Francine, Alexa, Belle pinagsasabong dahil sa billing

Nagsanib-pwersa ang tatlo sa pinakasikat na female young stars ng Star Magic na sina Belle Mariano, Alexa Ilacad, at Francine Diaz para sa isang awitin, ha!

Sila kasing tatlo ang kumanta ng theme song ng ‘Star Magical Prom 2024’, ang ‘Believing in Magic (Yakap Mo)’.

Bongga ang collaboration ng tatlo na talagang pinusuan at pinag-usapan ng online world at nag-trend pa ang mga related topics nitonsa social media platform na X (dating Twitter).

Pero hindi naman maiwasan ng mga faney ng tatlo na pagkumparahin sila sa billing at pagandahan ng boses.

Nagrereklamo kasi ang fans nina Francine at Alexa dahil kay Belle napunta ang ‘and’ sa title ng lyric video nito sa YouTube.

Sey naman ng fans ni Belle, deserve naman ng ka-love team ni Donny Pangilinan na sa kanya mapunta ang ‘and’ dahil marami na itong napatunayan kumpara sa kina Alexa at Francine gaya ng hit series na ‘He’s Into Her’, top songs, sold out concert, at hit teleserye na ‘Can’t Buy Me Love’ at sila pa nga ni Donny ang Prom King at Queen last year.

Sey naman ng fans ni Francine, mas nauna namang sumikat ang ka-love team ni Seth sa teleseryeng ‘Kadenang Ginto’ na umere bago ang pandemic.

Kuda naman ng mga nagmamahal kay Alexa, ang ka-love team at nililigawan naman daw ni KD Estrada ang may pinakamagandang boses sa tatlo kaya sa kanya raw dapat mapunta ang ‘and’ at sa katunayan nga raw ang boses ni Alexa ang nangingibabaw sa kanyang ‘yon, ‘noh?!

Dagdag pa raw riyan, mas bonggang magpa-trend ang KDLex fans at ang KDLex love team ay one week na ring nangunguna sa nagaganap na online poll para sa Prom King and Queen ngayong taon habang second lang ang FranSeth love team nina Francine at Seth.

Kahit na nagtatalo ang ilang mga faney ay mayroon namang masaya sa pagsasama ng tatlong Kapamilya Gen Z actress na sinasabing future ng ABS-CBN at sumusunod kina Kathryn Bernardo, Liza Soberano, at Nadine Lustre.

Bagay na bagay dmrin daw kina Francine, Belle, at Alexa ang message ng kanta dahil sa magandang journey nilang tatlo na hindi napagod maniwala na matutupad din ang pangarap nilang bituin.

Samantala, sa mga susunod na araw naman ay inaasahang ilalabas ang full music video ng nasabing kanta nila kung saan mapapanood ang mga bituin ng Star Magic at sa March 14 naman magaganap ang inaabangang ‘Star Magical Prom 2024’.

Bonggels!