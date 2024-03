Caloy Yulo bigong depensahan korona

HINDI naipagtanggol ng Paris Olympics-bound na si Carlos Edriel Yulo ang korona sa vault habang nabigo din ito na makatuntong sa horizontal bar at rings finals sa qualification ng 2024 FIG Artistic Gymnastics Apparatus World Cup Series sa Baku, Azerbaijian, kahapon.

Nanganganib din ang asam nitong back-to-back na ginto sa parallel bars matapos ang isang mababang pagtakbo sa kuwalipikasyon at malayo sa kanyang pinakamahusay na pagpapamalas kung saan una nitong nabitiwan na maulit ang pagiging men’s vault champion sa Olympic qualifying tournament.

Ang 2021 world champion sa vault at dalawang beses na Asian titlist sa apparatus na si Yulo ay nagkasya lamang sa malayong ika-21 sa qualification nitong Biyernes, Marso 8, kung saan mayroon itong average na 13.933 puntos nang magtapos siya sa ibabang kalahati ng 36-man field.

Bigo din ito umabante sa dalawa pang event nitong Biyernes matapos mapunta sa ika-16 sa horizontal bar na may 13.566 puntos at ika-41 sa pommel horse na may 11.566 puntos. Tanging ang nangungunang walong gymnast sa bawat apparatus ang kuwalipikado para sa final round.

(Lito Oredo)