Ipinag-utos ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang pag-audit sa mga imbak na bigas ng National Food Authority (NFA) sapul noong 2019 o sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte.

Inatasan ni Laurel ang Internal Audit Service (IAS) na magsagawa ng pagsiyasat sa mga stock ng bigas simula sa panahon na ipairal ang Rice Tariffication Law noong 2019. Ang pinuno ng IAS ay si officer-in-charge Director Joan Jagonos-Oliva.

Noong pinatupad ang Rice Tariffication Law, inalis sa NFA ang papel na umangkat ng bigas sa abroad. Ang mandato na lamang ng NFA ay tiya-kin ang supisyenteng supply ng buffer stock ng bigas na katumbas ng 30 araw ng total consumption ng bansa kapag lean season at 15 araw kung hindi.

Pinagbabawalan din ang NFA na magbenta ng bigas sa publiko.

Ang probisyon na ito ay posibleng pinagsamantalahan ng mga opisyal ng NFA at trader nang ibenta ang lumang stock ng bigas.

“DA-NFA officials and personnel are directed to extend their full assistance and cooperation to DA-IAS to ensure the successful conduct of this audit,” ayon kay Laurel

“We want to see if there is a pattern of rice disposition that is disadvantageous to the government,” dugtong pa niya.

Noong nakaraang Lunes, ipinag-utos ng Ombudsman ang preventive suspension ng 139 opisyal at empleyado ng NFA, kabilang si administrator Roderico Bioco at assistant administrator for operations John Robert Hermano, dahil sa diumano’y maanomalyang bentahan ng 75,000 sako ng bigas sa dalawang trader nang walang public bidding.

(Riz Dominguez)