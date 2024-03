Babaeng kawatan binitag

Nalambat ng tauhan ng Pasig City Police Station ang kinikilalang Top 3 Most Wanted Person sa isinagawang joint manhunt operation ng Pasig Police Intel Section at Warrant and Subpoena Section, kahapon sa Brgy. Dela Paz, Antipolo City.

Sa nakalap na report mula sa tanggapan ni PCol. Celerino Sacro, Jr, hepe ng Pasig City Police, nakilala ang suspek na si alyas “Julia”, 18-anyos, residente ng Brgy. Kalawaan, Pasig City.

Ayon sa report, alas-5:45 Biyernes ng umaga nang maispatan ang bebot sa Marcos Highway Ext., Sitio Langhaya Bridge, Brgy. Dela Paz, Antipolo City kaya agad na kumikos ang joint operatives kasama rin ang ilang tauhan ng RMFB4A 404th A Maneuver Company.

Isinilbi sa akusado ang warrant of arrest na inisyu ni Hon. Kathrine Au Go, Acting Presiding Judge of Regional Trial Court Branch 152, Pasig City para sa kasong Qualified Theft na may petsang January 15, 2024 at walang inirekomendang piyansa.

Kasalukuyang nakakulong ang akusado habang hinihintay ang pagdinig sa korte.

(Vick Aquino)