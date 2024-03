Awol na pulis nangotong, timbog

Arestado ang isang AWOL (Absence Without Leave) na miyembro ng Philippine National Police (PNP) sa isang entrapment operation matapos kotongan ang isang lalaki na una nitong inaresto at kinasuhan sa Imus City Biyernes ng hapon.

Kasong Robbery Extortion at Usurpation of Authority ang kinakaharap ng suspek na si alias ‘Alvin,’

Awol na pulis, dating nakadestino sa Imus City Police na may ranggong patrolman.

Sa ulat, humihingi umano ang suspek ng P30,000.00 sa biktimag si alyas ‘Christian’ kapalit ng affidavit of desistance hinggil sa isinampa nitong kaso laban sa biktima noong January 28, 2024 dahil sa paglabag sa RA 4136 (Land transportation and Traffic Rules), RA 10586 (Peron Driving Under the Influence of Alcohol, Dangerous Drugs and Similar Substance) at Art 151 (Unjustifiable disobedience of Lawful Orders of Persons in Authority or their Agents) ng Revised Penal Code.

Nagsumbong ang biktima sa awtoridad kaya naglatag ng entrapment operation ang mga operatiba ng Station Drug Enforcement Team ng Imus City Police Station, IMEG-LUZON Field Unit 4A at Police Intelligence Unit-Cavite PPO sa harapan ng MTC Building, Old LTO Compound, Brgy Palico IV, Imus City kamakalawa ng hapon na nagresulta sa pagkakaaresto sa suspek sa aktong tinatanggap ang boodle money.

(Gene Adsuara)