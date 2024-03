Angeline Poyos humambalos ng bagong UAAP career-high

Mga laro sa Linggo:

(SM Mall of Asia Arena)

2:00pm – UE vs NU

4:00pm – UP vs La Salle

KINANA ni super-rookie Angeline “Angge” Poyos ang panibagong career-high na 26 puntos upang manatiling walang talo ang University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses kasunod ng pangwawalis sa Ateneo Blue Eagles 25-19, 25-16, 25-19 sa 86th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament, Sabado, sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Maagang kumarga sa opensiba ang 20-anyos na outside hitter nang lumista agad ito ng siyam na puntos sa first set upang dalhin sa magandang simula ang UST sa 12 atake, tatlong blocks, limang service aces at limang errors na nilikha ng Ateneo.

Mas lalo namang tumindi ang atake ng Espana-based lady squad nang magpakawala ng 22 mula sa atake kasama ang dalawang aces na muling pinagbidahan ni Poyos na umiskor agad ng kabuuang 19 puntos.

Sa kabuuan ay mayroong naitalang 21 kills, tatlong aces at dalawang blocks, kasama ang limang excellent digs at apat na excellent receptions ang 5-foot-8 spiker mula Quezon City para sa 5-0 start ng UST, habang nalasap ng Ateneo ang ikalawang sunod na pagkatalo para bumagsak sa 1-4 marka.

“Grateful kasi nanalo kami at lahat nagtrabaho, lahat nag-contribute and well-distributed iyung bola kaya nakuha namin iyung panalo,” pahayag ni Poyos, na nalampasan ang kanyang naunang career-high na 24 puntos na nagawa laban sa University of the East (UE) Lady Red Warriors noong Pebrero 21.

Sumuporta rin para sa Golden Tigresses si Regina Jurado na tumapos ng 12 puntos mula sa 10 atake at tig-isang ace at block kasama ang 10 excellent digs, habang nagdagdag si Jonna Perdido ng walong puntos galing sa anim na atake at tig-isang ace at block, gayundin ang anim na excellent receptions at tatlong digs.

Patuloy namang naging mahusay sa pamamahagi ng bola si ace playmaker Cassie Carballo sa 17 excellent sets kasama ang tigatlong puntos at digs, habang sumalo naman si team captain at ace libero Bernadett Pepito ng 13 excellent digs at siyam na excellent receptions.

“Simple lang po ang instruction ni coach Kungfu (Reyes), kung ano lang iyung ginagawa namin sa training na high intensity, dapat pagdating din sa tunay na laro ganon din iyung ikikilos, wala silang babaguhin,” saad ni UST assistant coach Lerma Giron, na humalili sa puwesto ni Kungfu sa postgame interview upang kaagad magtungo sa isa pang laro sa professional league na Chery Tiggo Crossovers sa main game.

Bumida naman para sa Ateneo si Lyann Marie De Guzman sa 11 points mula lahat sa atake kasama ang tig-limang digs at receptions na sinundan nina Zel Tsunashima na may walo galing sa pitong atake at isang block kabilang ang apat na digs at AC Miner na may pitong puntos.

Puntiryang mapanatili ng Golden Tigresses ang kanilang malinis na marka na sunod na kakaharapin ang nangungulelat na University of the Philippines (UP) Lady Maroons sa Miyerkoles sa unang laro sa alas-2 ng hapon, habang tatangkain namang makabawi ng Ateneo laban sa Adamson University (AdU) Lady Falcons sa parehong araw sa main game sa alas-4.

(Gerard Arce)