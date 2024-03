Xyza Gula matinding hugot sa bench ng UST

Standings W L

UST 4 0

La Salle 4 1

NU 4 1

Adamson 2 2

FEU 2 3

Ateneo 1 3

UE 1 4

UP 0 4

Mga laro sa Sabado: (Mall of Asia Arena)

10:00am – UST vs Ateneo (men’s)

12:00nn – Adamson vs FEU (men’s)

2:00pm – UST vs Ateneo (women’s)

4:00pm – Adamson vs FEU (women’s)

PATULOY na sasandal ang University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses sa kanilang tinaguriang “magic bunot” na sina high-flying spiker Xyza Gula at middle blocker Mae Coronado pagharap sa delikadong Ateneo Blue Eagles sa 86th season ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament eliminations.

Malaki ang kontribusyon na ibinigay ni Gula nang sumegunda ito sa iskoring sa 13 puntos mula sa 12 atake at isang ace, kasama ang tig-anim na excellent digs at receptions, gayundin ang isa pang hugot na si Coronado na nag-ambag ng walong puntos mula sa apat na atake, tatlong blocks at isang ace.

Muling pinagbidahan ni ‘super rookie’ Angeline Poyos ang puntusan sa 24 markers galing sa 21 kills, dalawang blocks at isang ace kasama pa ang tig-limang digs at receptions.

Minsan nang nasubukan ang katapangan ng 5-foot-4 spiker na si Gula sa laro kontra University of the East (UE) Lady Warriors nang umiskor ito ng 10 points mula lahat sa atake upang makabawi ang UST sa first set na pagkakalubog para makuha ang 18-25, 25-19, 25-17, 25-22 noong Pebreo 21.

Bukod sa naturang mga maaasahang manlalaro ay kinakailangang bawasan ng Golden Tigresses ang kanilang errors na umabot ng 40 laban sa Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraws nitong Linggo ng gabi.

Target ng UST ang 5-0 start pagharap sa Ateneo sa alas-2 ng hapon, habang patitibayin ng Adamson University (AdU) Lady Falcons (2-2) ang pang-apat na puwesto laban sa Lady Tamaraws sa alas-4.

“Itong error na ito, especially ‘yung mga unforced errors sa service area, correctible naman lahat ng error na ‘yan,” pahayag ni UST coach Kungfu Reyes. “Ang importante, sabi ko nga, we lose a point, we lose a set, but do not lose your character. Move forward. Kung nagkamali sa serve, bawi sa receive. So mayroon pang department na puwede kang tumulong.”

(Gerard Arce)