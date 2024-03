Pinangalanan si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang administrator umano ng properties ng Kingdom of Jesus Christ (KOJC) kasunod ng utos ng isang hukom sa Amerika na buksan ang mga arrest warrant laban sa founder nito na si Pastor Apollo Quiboloy.

Inanunsyo ng Sonshine Media Network Inc. (SMNI) nitong Biyernes, Marso 8, ang pagtatalaga umano kay Duterte bilang administrator ng mga ari-arian ng KOJC.

Maliban dito ay wala nang ibinigay na iba pang detalye ang SMNI tungkol sa bagong papel ni Duterte sa religious group na itinatag ni Quiboloy.

Kasalukuyang nahaharap si Quiboloy sa magkahiwalay na imbestigasyon ng Senado at Kamara de Representantes.

May kinalaman ang pagdinig ng Kamara sa mga paglabag diumano ng SMNI sa prangkisa nito. Iniimbestigahan naman ng Senado ang mga alegasyon ng pang-aabuso umano ni Quiboloy sa kanilang mga miyembro.

Nahaharap naman siya sa iba’t ibang kaso sa Amerika at inilagay sa most wanted list ng Federal Bureau of Investigation (FBI).