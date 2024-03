Saludo sa magigiting na pulis 

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Kamakailan ay naging panauhin ang inyong lingkod sa flag raising ceremony ng Philippine National Police (PNP) sa Camp Crame, Quezon City.

Sa aking talumpati, sinabi kong malaking karangalan na makaharap ang mga magigiting na pulis na nagsisilbi para protektahan ang bawat komunidad sa bansa.

Ang kanilang lakas ng loob, dedikasyon sa trabaho at sakripisyo para sa bayan ay karapat-dapat lamang bigyan ng pagkilala. Hindi madaling maging pulis dahil palaging nasa peligro ang kanilang buhay para matiyak ang kaligtasan at seguridad ng sambayanang Pilipino. Dahil dito, labis ang aking pasasalamat sa PNP.

Binanggit ko rin sa talumpati ang kahalagahan ng partnership ng Mababang Kapulungan ng Kongreso at ng PNP upang mapanatili ang law and order sa bansa. Asahan po ninyong may kasangga kayo sa Kongreso. Bukas ang pintuan ng Kongreso lalo na ang aking tanggapan sa kanilang mga kahilingan.

Saludo po ako sa Pambansang Pulisya. Saludo rin ako sa Bagong Pilipinas.

Bilang panauhing pandangal, tumulong ako sa paggawad ng award sa mga PNP personnel na may makabuluhang accomplishment. Sinabayan pa ito ng signing ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng PNP at Public Safety and Mutual Benefit Fund, Inc. (PSMBFI).

Ipinagkaloob ko rin doon ang P10 milyong reward sa PNP sa pagkakalansag sa notoryus na Concepcion Criminal Group na matagal nang problema at pasakit sa Bicol Region. Ang reward po ay matagal ko nang ipinangako kaya naman agad nating ibinigay matapos mapaslang ang mga wanted na kriminal. Nais ko lang linawin na personal kong pondo ang reward na ito at hindi galing mula sa kaban ng bayan.

Samantala, patuloy naman ang pagsuporta ng Ako Bicol Party-list sa mga programang lubos na pakikinabangan ng marami nating kababayan.

Noong nakaraang buwan, nasa 50 scholars ang nakumpleto ang 43 araw na training at national assessment sa kursong Beauty Care (Nail Care) Services NC II. Ang naturang programa ay sa ilalim ng Training For Work Scholarship Program (TWSP) ng Ako Bicol Party-list at Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) katuwang ang Eve Gate Academy.

Sa seremonyang isinagawa sa Eve Gate Technical and Development Training Academy Inc. sa Bonot, Legazpi City, nagbigay ng mensahe ang kasamahan nating si Ako Bicol Congressman Jil Bongalon na ikinalulugod ng Ako Bicol na makitang maaabot ng mga iskolar ang kanilang mga pangarap at magkaroon ng maayos na kinabukasan sa tulong ng programa.

Bilang isa sa mga iskolar na natulungan ng TESDA, tiniyak ni Cong. Jil na mas marami pang kursong i-aalok ang Ako Bicol at TESDA para sa susunod na mga iskolar ng programa.

Dumalo rin sa aktibidad si Ms. Nanette B. Barranda – TESDA Administrative Office V na nagpaabot ng pasasalamat sa Ako Bicol Party-list at Eve Gate para sa oportunidad na ibinigay sa mga iskolar.

Nagpasalamat din ang School President na si Mr. Yco Tan sa Ako Bicol at TESDA dahil sa pribilehiyong ibinigay sa mga scholars, at sa patuloy na pagsuporta sa kanilang mga adbokasiya. Nagbigay rin siya ng pangaral sa mga scholars na “Ako ang gagawa ng kinabukasan ko” at “Madaling kumita ng pera kung ikaw ay masipag”.

Nagbigay din ng mensahe ang inyong lingkod na patuloy ang Ako Bicol sa pagsuporta sa mga ganitong programa na nakakatulong sa ating mga kababayan. Umaasa akong gagamitin nila ang natutuhan sa training para sa panibagong yugto sa pagkamit ng kanilang pangarap.

Sa susunod na pitak, ibabalita rin natin ang ibang kaganapan sa iba pang makabuluhang programa ng Ako Bicol Party-list. Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!